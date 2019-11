¿Qué ocurre si el Lille logra ganar al Ajax?

En el otro lado del grupo se juega un Lille-Ajax, del que los dos equipos que juegan en Mestalla deberán estar más que pendientes, sobre todo el que no consiga la victoria. Los locales no han conseguido sumar los puntos necesarios para pelear por una plaza en octavos, pero pueden intentar rascar un buen resultado ante un Ajax que afronta esta jornada con dificultades en la zaga defensiva. El Lille tiene unas mínimas probabilidades de mejorar su posición y quedar tercero en la tabla. Ganar este partido y el choque ante el Chelsea la siguiente jornada significaría tener los siete puntos que tienen ahora los dos equipos, por lo que si los 'blues' o los 'ajacieden' no sumaran ningún punto en lo que queda de fase de grupos, quedarían empatados. Para que el desempate salga a favor del Lille, los franceses deberán ganar por diferencia de goles. En el caso del Chelsea, los de Galtier tendrán que remontar un 1-2, mientras que si empataran con el Ajax, tendría que superar el 3-0 que le propinó el cuadro holandés en la ida.

El Ajax visita Lille habiendo goleado en liga al Heracles y afianzando el liderato en la Eredivise, pero en la Champions League el escenario de posibilidades es totalmente abierto. Erik Ten Hag debe reestructurar su alineación para cubrir las necesidades que las bajas dejan desatendidas. Los dos centrales titulares, Daley Blind y Joël Veltman -aunque el último ahora está lesionado- estarán ausentes por sanción, ya que fueron expulsados en el choque de infarto ante el Chelsea la jornada anterior, en el que los de Lampard consiguieron empatar con un déficit de tres goles, aprovechando la doble expulsión. Estas sanciones obligan a Galtier a mover de su posición natural a Lisandro Martínez para que pase del mediocentro defensivo a hacer de pareja de Schuuls en la línea defensiva. El pivote quedaría libre para Razvan Marin -que debutaría este curso en la competición- o Edson Álvarezrobablemente sea este último el que esté en el once titular y acompañe a Van de Beek en la medular.



Es su oportunidad

El Lille tiene una opotunidad de sumar en Europa. La situación de desajuste del Ajax le conviene al equipo francés, que aunque está encontrando llegada al área rival, no está consiguiendo mantener un ritmo consistente, teniendo jugadores físicos como Rémy, Ikoné y el referente en ataque, Victor Osimhen, que acumula nueve goles esta temporada en Ligue 1 y en la campetición europea. El LOSC Lille debe tener en cuenta la situación en la que llegan los holandeses, sumada a que para el Ajax, realmente el partido de hoy no interfiere en sus aspiraciones para octavos de final. Los holandeses están centrados en ganar en el Johan Cryuff Arena al Valencia CF, porque ese es el partido que les da el pase a la primera eliminatoria, independientemente de cuál sea el resultado ante el Lille.