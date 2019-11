Valencia CF-Chelsea: A 24 horas de la gran final en la Champions

«Es un partido de Champions League y va a ser muy bonito ver Mestalla lleno con un ambiente de Champions y la posibilidad de pasar a unos octavos de final, vamos a estar peleando todos juntos para lograr ese pase». No va más. Son palabras de Carlos Soler y detrás de ellas hay un vestuario que vuelve a pedir el apoyo de su afición porque sabe que con ella soplando a favor, está más cerca de la victoria. Y una victoria -ante el complicado Chelsea- es lo que necesita el Valencia CF para meterse de manera matemática en los octavos de final de la Liga de Campeones. No hace tanto que salió Gayà en rueda de prensa antes de un partido vital ante el Lille y dio un paso adelante para hacer lo mismo, admitir primero el problema entre la grada y los actuales gestores del club, y pedir después que en citas como aquella, los aficionados sepan estar por encima de esas diferencias, y estar del lado de una plantilla que ese día demostró que se muere de ganas por hacer algo bonito en la Liga de Campeones. El valencianismo no dudó en recoger el guante y se puso del lado de una plantilla que le había dado muestras de compromiso sobrado la temporada anterior, y también el mono de faena en cuanto vio la actitud con que los jugadores de Celades saltaron al césped.

«Mestalla va a estar lleno y eso para nosotros es un empujón, la afición siempre está con nosotros y es un jugador más. Es el partido más importante hasta el momento y creo que se va a demostrar tanto en la grada como nosotros en el campo y espero que esa mezcla nos dé la victoria, nos dé la fórmula para poder ganar», dice ota vez Soler. Y dice bien, porque Mestalla va a estar lleno durante la tarde de este lunes, quedaban algo menos de 500 entradas teniendo en cuenta que dado el horario del encuentro -nuevo horario de Champions para esta temporada, 18:55-, hecho que ha provocado que muchos socios hayan activado el sistema del asiento libre. Además, el club ha previsto que se repartirán 45.000 banderas para los socios al tiempo que, como ya sucediera el día del partido ante el Lille, cuando los dos equipos salten al terreno e juego sonará el himno regional valenciano. El club ya ha decidido que en adelante, el himno regional suene para partidos sustanciales como es el del Chelsea, y tiene el permiso de la UEFA para que suene en Mestalla, además del himno de la Liga de Campeones.

"Vamos con mucha confianza para este partido, el último partido salimos derrotados pero sabemos que con una victoria estamos en la siguiente fase de la Champions y hace mucho tiempo que no estamos ahí, encima es en Mestalla, con nuestra afición, nuestra gente y vamos a darlo todo. Pasar la fase de grupo y estar en unos octavos de final de la Champions sería un empujón para tener muchísima más confianza en la Liga y en otras competiciones. Ahora somos un equipo más maduro y queremos demostrarlo ante el Chelsea porque vamos a necesitar mucha madurez».

El partido ha sido declarado de alto riesgo por lo que tendrá una vigilancia especial por parte de las fuerzas del orden público pero no se espera que haya problemas con los seguidores británicos como sucedió hace unas semanas con los ultras holandeses del Ajax de Amsterdam. El Chelsea ha devuelto 200 entradas al Valencia por lo que finalmente habrá 2.200 aficionados en la zona de la grada visitante, además de las 200 entradas de tribuna que se intercambian entre los clubes.