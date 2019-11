Garay pasa la noche en Gijón y ya vuela a València

Ezequiel Garay era pesimista el lunes por la mañana. Las molestias en la zona lumbar que le impidieron jugar contra el Real Betis no habían remitído con el paso de los días y el argentino veía con desesperación como se complicaba mucho su participación en el Valencia-Chelsea de Champions del miércoles. Ni siquiera pudo salir a entrenar con el resto de compañeros. Todo comenzó a cambiar a las cuatro de la tarde de lunes con una llamada telefónica al Doctor Antonio Maestro, el médico de confianza de la plantilla desvinculado del club desde la semana pasada. El galeno asturiano le tranquilizó y le comunicó que si tenía una mínima esperanza de jugar se la iba a dar. Garay no se lo pensó ni un segundo -"Me voy"- y en un gesto instintivo comenzó a buscar vuelos de València a Asturias a la desesperada por su propia cuenta.

El central, minutos después con más calma, se puso en contacto con el club y organizó conjuntamente un viaje relámpago a Gijón en busca de una solución. "A la hora que quieras te cojo", le decía Maestro. El argentino se desplazó a la desesperada a Gijón, Maestro alteró su agenda y entró en quirófano pasadas las 22:00 para ser infiltrado. El jugador durmió en un hotel donde ha guardado reposo toda la mañana y ha tomado un avión a València esta tarde. Su siguiente parada es la ciudad deportiva de Paterna. Allí tendrá que pasar un test para evaluar su estado físico. El punto álgido de la infiltración se producirá mañana por la tarde justo cuando aranque el partido. Todo está perfectamente medido para que Garay sea titular.

Garay fue clave en el partido contra el Lille. REUTERS

El plan es que el argentino acompañe a Gabriel Paulista en el centro de la defensa contra el Chelsea. El argentino quiere jugar en el once titular a pesar de las molestias lumbares que arrastra desde la semana pasada y está a punto de conseguir lo que parecía imposible. El central no ha trabajado con el grupo en los ninguno de los tres últimos entrenamientos por una lesión en la espalda. Sin embargo, tal y como ha informado Superdeporte, el lunes por la noche se sometió a una infiltración en la Clínica del Doctor Antonio Maestro de Gijón para intentar jugar sin dolor contra los ingleses y ayudar a sus compañeros a clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. Celades lo ha esperado hasta el final. Garay ha entrado en la lista de 19, esta tarde se someterá a una prueba en solitario en la ciudad deportiva de Paterna y en función de sus sensaciones se tomará una decisión. Está loco por jugar.

El central se infiltró el lunes por la noche en Asturias con el objetivo de llegar a tiempo al partido de Champions. El dolor no remitía y la infiltración era la única solución posible a sus molestias. Garay, lejos de resignarse, el jugador dio el paso a pesar del riesgo que supone para su estado físico. Un compromiso ejemplar y unas ganas de no perderse un partido por el que este grupo de jugadores lleva pelenado dos temporadas. Todos aprietan por jugar. Como Francis Coquelin. Nadie se lo quiere perder.

Eliaquim Mangala sería el sustituto de Garay en el caso de que no estuviera preparado, sin embargo ahora mismo es un escenario que no se contempla. El canterano Hugo Guillamón completa la lista de 19 por si Garay finalmente no puede jugar.