La calculadora del Valencia CF para octavos de la Champions League

El Valencia CF tiene por delante dos partidos para cerrar su clasificación para los octavos de final de la Champions League, cuyo sorteo se celebrará el próximo 16 de diciembre en Nyon.

La quinta jornada del grupo H que se disputa este miércoles es clave y en la misma el Valencia CF puede cerrar su clasificación matemática si logra vencer en Mestalla al Chelsea. Hay todavía muchas posibilidades en función del resultado que se dé en este partido:

Si el Valencia CF gana

Sumará 10 puntos y, aunque los ingleses igualen esa cifra ganando en la última jornada al Lille en Stamford Bridge, el goal average entre ambos equipos daría la clasificación a los de Albert Celades. También en caso de que hubiera al final un triple empate a 10 puntos sumando al Ajax.

En la última jornada, el Valencia pelearía por ser primero de grupo, lo que supone ser cabeza de serie en el sorteo y jugar la vuelta de los octavos de final en casa.

Si el Ajax gana en Lille, el Valencia CF tendría que golear en Amsterdam para ser primero. Si el Ajax empata o pierde con los franceses, al Valencia CF le bastaría con empatar para ser primero de grupo.

Si Valencia CF y Chelsea empatan

En el caso de darse un empate entre Valencia CF y Chelsea los dos equipos sumarían 8 puntos por 7 de los holandeses antes de comenzar el otro partido del grupo, que enfrenta en Francia a Lille y Ajax a partir de las 21:00.

Si el Ajax gana sumará 10 puntos, por lo tanto el Valencia estaría obligado a ganar en el Johan Cruyff Arena en el último partido para sumar 11 y ser primero, y casi también para asegurarse la clasificación. Si ese partido acabase por ejemplo en empate, Ajax tendría 11 puntos y el Valencia CF 9, por lo que todo quedaría a expensas del partido entre Chelsea y Lille en Stamford Bridge, en el que una victoria de los ingleses dejaría fuera al conjunto valencianista de los octavos.

En este escenario, el Valencia CF estaría obligado a sumar en terreno del Ajax los mismos puntos que logre el Chelsea con el Lille. Si los ingleses ganan, el Valencia tiene que ganar. Lo mismo que con el empate y podría hasta lograr el pase a octavos perdiendo si se produce una victoria del conjunto francés en Londres.



Si el Ajax empata en Lille, se mantendría el triple empate hasta la jornada final con 8 puntos cada uno. Ajax y Valencia podrían hasta clasificarse empatando ese partido en el improbable caso de que el Chelsea pierda el partido decisivo en casa. Si todos suman un punto y se mantiene el triple empate, en este caso a 9 puntos, también habrá igualdad a 5 puntos en los partidos que jugaron los tres equipos entre ellos en la fase de grupos, por lo que la clasificación se definiría por la diferencia de goles en los partidos entre los tres. Al Valencia CF, en este caso, le penalizaría el 0-3 de Mestalla y con -2 se quedaría fuera. Con la derrota en Amsterdam, el Valencia CF se quedaría con 8 puntos y solo le valdría la derrota del Chelsea.

Si el Ajax pierde en Lille, al Valencia CF le valdría con empatar en el último partido haga lo que haga el Chelsea. Si gana sería primero de grupo y perdiendo quedaría fuera si los ingleses suman al menos un punto.

El Valencia CF pierde con el Chelsea

Es obviamente el peor escenario posible, aunque no deja fuera al Valencia CF de manera definitiva. Seguirá dependiendo de sí mismo si el Ajax no ha ganado en terreno del Lille, aunque solo le valdría ganar en Holanda, nunca el empate. Si, por contra, el Ajax suma los 3 puntos y se coloca con 10, necesitaría mejorar el 0-3 que sufrió en Mestalla ante el campeón holandés. Si no, en cualqiuer empate o trriple empate sumando al Chelsea, si pierde su último partido, saldría perdedor.