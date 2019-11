Carlos Soler: "Hemos sido infinitamente mejores en la segunda parte"

Carlos Soler, autor del primera tanto del partido, quiso dejar claro que merecieron ganar al Chelsea en Mestalla. Estas fueron sus palabras tras el Valencia - Chelsea de Champions League:

Gayà acabó en camilla del esfuerzo. El equipo lo dio todo en el campo.

Se ha visto que todo el estadio nos ha aplaudido, nos lo hemos dejado todo, hemos sido infinitamente superiores al Chelsea en la segunda parte y hemos merecido ganar, pero el camino es éte, dejárselo todo en el campo, hemos estado a puntito de pasar a octavos y ahora nos queda la última bala para pasar.

Muchas ocasiones falladas.

Habíamos hablado que contra este tipo de equipos las ocasiones había que meterlas, pero el equipo se lo ha dejado todo, mira cómo ha acabado Gayà... La afición está orgullosa de nosotros, ahora toca recuperar porque viene la Liga.

Kovacic marcó enseguida el empate y el penalti en la segunda parte. Dos golpes, ¿Mermó psicológicamente?

Ese empate tan rápido nos ha mermado, luego llegó el segundo gol con el VAR que no sé qué ha pasado, creo que era falta, nosotros hemos reaccionado bien, hemos tenido mil ocasiones y hemos estado a punto de pasar.

No se ha conseguido la victoria, pero queda una última bala.

Sabemos que, como hoy, si ganamos estamos dentro así que vamos allí a conseguir la victoria, somos el Valencia y hoy hemos estado a punto, si seguimos en esta línea vamos a pasar.

El primer gol de la temporada.

Me ha caído rápido el centro de Rodrigo, con los focos no sé ve bien, al final ha sido gol y es una pena que no hayamos ganado, es una pena, pero esta es la línea a seguir.