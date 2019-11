Celades: "Los jugadores no podían ni hablar del esfuerzo"

Celades: "Los jugadores no podían ni hablar del esfuerzo"

Albert Celades, técnico del Valencia CF, se mostró contento por el trabajo de sus pupilos aunque lamentó no llevarse la victoria frente al Chelsea. Estas fueron sus palabras tras el partido:

Balance del partido

Hemos podido ganar, ha sido un partido muy abierto, con muchas ocasiones, hemos ido a por la victoria desde el primer minuto, se ha puesto difícil desde el principio, pero hemos reaccionado, hemos insistido y hemos tenido oportunidades muy claras y cuando no las transformas es difícil ganar. Hemos tenido ocasiones muy caras, pero me siento muy orgulloso de mis jugadores, a pesar de las dificultades y de las bajas, hemos tenido una actitud y una mentalidad buena y es para estar orgulloso de mis jugadores.

Vaya esfuerzo de los jugadores.

Es una suerte poder trabajar con estos jugadores que no solamente hoy, han remontado resultados adversos y es una característica de que este equipo que nunca se rinde.

¿Qué ha hecho más daño? ¿El empate o el gol del VAR?

El empate ha sido muy seguido y el segundo cuando hay tanta incertidumbre siempre es doloroso, pero el equipo se ha repuesto, no hemos querido defender el resultado y hemos tenido ocasiones muy claras, ahora nos la jugaremos el último día y dependemos de nosotros que es lo importante.

¿Jugando así se puede ganar en Amsterdam?

Ha sido increíble, todo el mundo se lo ha pasado muy bien, estos jugadores no se rinden nunca a pesar de las adversidades y las bajas, hay jugadores que están jugando mucho, más de lo que quisiéramos, me siento orgulloso de los jugadores, no se rinden nunca y hoy ha sido un ejemplo.

¿Qué le ha pasado al equipo para no ganar al Chelsea y al Ajax?

Hay que valorar los rivales, el día del Ajax se jugó muy bien y nos llevamos un resultado muy duro y hoy la diferencia ha sido que hemos tenido ocasiones más claras y esa ha sido la clave. La clave es que no hemos tenido capacidad para finalizar y de ahí el resultado.

¿Se puede ganar al Ajax haciendo este partido?

Ha sido un partido muy abierto, pero si alguien ha merecido ganar somos nosotros, destacaría la ambición del equipo, hemos querido ir a ganar el partido, hemos querido ir a clasificarnos y el esfuerzo ha sido muy grande, estoy muy orgulloso de los jugadores.

¿Cómo están Gayà, Jaume Costa, Garay y Coquelin?

Ya habéis visto cómo ha entrado Gaya, es la señal de cómo los jugadores se han retirado, Jaume tiene un problema, los demás están cansados y en las próximas horas iremos valorando, la realidad es que tenemos un partido el sábado y mañana haremos una valoración.

¿Es una victoria moral pese al empate?

La sensación en el vestuario no es de alegría ni de victoria moral. La sensación del vestuario es que hemos perdido una oportunidad muy buena. Cuando haces un esfuerzo tan grande, los jugadores no podían ni hablar cuando llegaron al vestuario.

¿Por qué no se vio esta actitud en Sevilla?

Nunca he visto falta de actitud en los jugadores, de verdad te lo digo, contra el Betis no hubo falta de actitud, nos ganaron por una jugada en el último segundo a balón parado.

¿Con qué se queda, con lo bueno o con que el Chelsea salió vivo?

Hemos merecido más por el esfuerzo de los jugadores y las ocasiones tan claras que hemos tenido. Ha habido momentos claves como ese empate tan pronto o ese segundo gol con el VAR, y cuando se decanta negativamente esas decisiones es un golpe, pero el equipo se ha repuesto, hemos tomado riesgo porque queríamos ganar y no lo hemos podido hacer por la falta de definición que nos ha restado.

¿Cómo se puede recuperar el olfato de gol de Rodrigo?

Nos gustaría que marcaran más goles, pero no es una cosa que nos preocupe, los goles cuando uno tiene es nivel y ese compromiso, van a llegar.

¿Era el final loco del partido que buscaba?

No, no, nos hubiera gustado llegar con ventaja, yo destacaría la ambición del equipo, hemos asumido riesgos y hemos jugado para ganar.

¿Por qué Gayà ha acabado arriba de extremo?

Con el cambio al jugar Kang In por dentro no teníamos tanta amplitud, José tenía esa misión de jugar más profundo y lo ha hecho muy bien, hay que destacar el partido que ha hecho Gayà.

¿Y ahora en Amsterdam qué? Hay que ganar fuera de casa.

Llegar a la última jornada dependiendo de uno mismo no está mal, vamos a jugar contra un equipo de máximo nivel como el Chelsea e iremos allí con la ambición de ganar. A ver cómo llegamos a ese partido. No nos cabe otra que ganar.

¿Cómo ha visto el compromiso de Garay?

Lo valoramos mucho, ha sido un ejemplo, pero ha habido otros jugadores que también jugaron con dolores y molestias, todos querían jugar, pero el esfuerzo que ha hecho es muy grande y lo valoramos.

¿El empate es justo?

No sé si es justo o no, pero la realidad es que hemos podido ganar. Ha sido un partido muy abierto con muchas ocasiones, pero las nuestras han sido más claras. Y sobre todo por esa sensación final de poder rematar el partido, no lo hemos hecho y nos tocaría jugárnosla el último día.