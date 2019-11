Mucha épica y poca puntería

Pese a poner todos los ingredientes en la olla, el Valencia no supo cocinar la victoria y tendrá que afrontar la última jornada de la fase de grupos con la obligación de ganar en Amsterdam para superar el corte dependiendo de sí mismo y así estar en los octavos de final. Con la miel en los labios, el empate contra el Chelsea fue a nivel emocional otro canto a la épica, si bien el arrebato que sí sirvió para tumbar al Lille no alcanzó este miércoles para tumbar a un rival que se escapavivo de Mestalla. No era realmente tan fiero el Chelsea, vulnerable en su área y tan sólo netamente superior en el centro del campo, una zona que los de Celades terminaron sorteando para convertir el partido en una sucesión de transiciones, una montaña rusa que dejó al equipo sin aliento y a Gayá, la estampa del intento de gesta, al borde de la lipotimia.

Después de fallarlos de todos los colores, los dos goles llegaron casi sin querer. El primero lo hizo Soler, que deslumbrado por los focos no sabía ni siquiera con qué pierna le había dado. Y el segundo Wass, que reconvertido a lateral convirtió en remate un centro con el que logró cambiar el contexto del final e inflamar el ambiente. No se rindió nunca el Valencia, ni siquiera cuando parecía sobre la lona, pero tampoco supo como meterle mano a un rival al que con algo más de colmillo habría perdido ampliamente sin necesidad de que por juego le pasaran por encima. Con una propuesta ambiciosa, en la disyuntiva entre si conservar el empate o lanzarse a tumba abierta, la decisión fue lo segundo. Cillessen obró otro milagro al borde del descuento y a partir de ahí de los siete minutos del descuento no se despedició ninguno.

El Valencia dio la talla pero no fue diferencial en ninguna de las áreas, en una por no acertar y en la otra por dejarse generar otro sinfín de oportunidades. Kepa, un portero nervioso y estático, se fue del partido parándole un penalti a Parejo y viendo cómo casi no tuvo que hacer nada en el resto de situaciones bajo palos. Falló Maxi a solas y lo hizo a puerta un Rodrigo, autor de la asistencia en el 1-0, con otra pifia inexplicable. Con más calidad en la definición habría sido una victoria incluso holgada sin necesidad de romper a jugar ni de corregir los errores que volvieron a repetirse.

Por si no estuviese claro lo condicionado que estaba el once titular, nada más arrancar Williams le ganó la espalda a Jaume Costa, una escena que contribuyó a que durante el primer cuarto de hora cundiera el pavor cada vez que el rival, que para variar fue el que entró mejor al partido, merodeaba el área. Con Pulisic y Kovacic a los mandos, el Chelsea traspasó líneas como el cuchillo la mantequilla, por lo que con la batalla del centro del campo perdida la siguiente fue en el área. La portería volvió a ser un día más un paredón al que llegaron disparos por todas partes, por lo que era una cuestión de tiempo más que de puntería hacer diana.

Pese a tener a Gabriel magullado con un gorro que le quitaba épica a su cabeza vendada, más un Garay al pie del cañón infiltrado, el Valencia fue capaz de defender bien los espacios cortos y allí donde no llegaron los centrales lo hizo Cillessen. El portero holandés, con su costumbre de alternar las de cal con las de arena, salvó dos goles antes del descanso, sobre todo uno a Abraham, si bien pudo hacer más en el que Kovacic le metió por su palo para empatar. Otra vez, como en el Villamarín, el Valencia llegaba al descanso pidiendo a gritos una tregua. Y otra vez, también como en el Villamarín, la gestión de la ventaja fue un desatre. Ni dos minutos duró la enorme alegría del gol de Soler, diluida como un azucarillo.

El Valencia tardó en entrar pero, de menos a más, lo cierto es que sin necesidad de romper en ningún momento na jugar en la primera parte la alcanzó para generar situaciones manifiestas de gol ante un Chelsea que atacaba mejor que defendía. Lástima que Maxi no tuviera el día. Descoordinado en el remate, en la mejor jugada hasta el gol, nacida de los pies diferenciales Parejo y madurada en los de Rodrigo, el uruguayo dejó pasar un balón en boca de gol mientras decidía con qué pierna remataba. Kepa, notable bajo palos pero una escopeta de feria iniciando el juego de su equipo, le sacó la siguiente con una magnífica parada. El gol llegó en un remate mucho peor que ese. Rodrigo metió un balón tan tenso que la cuestión era rematarlo como fuese para que acabase dentro, así que aunque fuese pifiado el remate de Soler también valía.

Lo primero que se encontró el Valencia tras el descanso fue otro bofetón, aunque en diferido. Tras chequear la jugada el VAR validó el gol de Pulisic en una de esas jugadas que se analizan con escuadra y cartabón. Sin embargo, a falta de media hora el Valencia, en ese punto de inflexión entre tocar a arrebato o quedarse patas arriba después del penalti, el Valencia entonó su melodía favorita. Se lesionó Jaume Costa pero volvió Coquelin, a tope para los úlltimos minutos y con el nuevo dibujo Celades, esta vez porque no le quedaba otra, volvió a lanzar una moneda al aire. Y no fue cara ni fue cruz. Cayó de canto, así que a esperar.



Ficha técnica:

2. Valencia: Cillessen, Jaume Costa (Gameiro, m.67), Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Wass, Parejo, Carlos Soler (Kang In Lee, m.78); Ferran (Coquelin, m.74), Maxi Gómez y Rodrigo.

2. Chelsea: Kepa, James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Kovacic, Kanté, Jorginho (Enerson, m.72); Willian (Mount, m.80), Abraham (Batshuayi, m.46) y Pulisic.

Goles: 1-0,m.40: Carlos Soler. 1-1, m.42: Kovacevic. 1-2, m.50: Pulisic. 2-2, m.82: Wass.

Árbitro: Félix Zwayer (GER). Amonestó por el Valencia a Wass, Gabriel Paulista y Garay, y por el Chelsea a Jorginho, Kanté, Kepa y Azpilicueta.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado en Mestalla ante 43.486 espectadores.