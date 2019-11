Garay raja del VAR y se acuerda del Real Madrid

Ezequiel Garay, que no podrá disputar el partido ante el Ajax, se mostró muy crítico con el sistema del VAR. Estas fueron sus palabras tras el duelo entre Valencia CF y Chelsea:

Esfuerzo titánico.

No me lo quería perder y he podido ayudar al equipo, gracias a Dios no pasó nada pero el punto sabe a poco por todas las ocasiones que tuvimos, pero ahora queda otro partido para pasar.

Infiltrado en la zona lumbar.

Encima hoy todos los golpes fueron a ese lado, pero yo quería estar para ayudar a mis compañeros y gracias a Dios pude ayudar a mis compañeros, nos vamos tristes porque tuvimos ocasiones muy claras en los dos tiempos, el punto sabe a poco.

Muchas ocasiones claras.

Fueron muchas ocasiones claras para poder ganar el partido, nos empataron al minuto, pero este equipo siempre fue a por el partido.

El gol del VAR.

Creo que la acción que cobraron en el partido del Madrid fue falta y a nosotros no nos cobran falta, es muy fácil contra el Valencia, era falta previa al gol, pero el árbitro no lo ha visto así.

Opciones en Holanda.

Si jugamos como hoy vamos a conseguir cosas en un campo importante como el del Ajax.