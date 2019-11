Partidazo en Mestalla: todo por la Champions

«Es un partido en el que todo el mundo quiere estar, todos quieren jugar, no hace falta ninguna motivación extra. Sales a la calle y todo el mundo te recuerda el partido, en ese aspecto es muy sencillo», aseguraba Albert Celades para reflejar la motivación máxima que existe en la plantilla horas antes del partido más importante tanto para él como para los futbolistas. Ahí dentro todos son conscientes de la gran oportunidad que tienen para meterse en octavos de final de la Champions. Fuera también. Todo está preparado para que Mestalla viva una de esas grandes noches europeas que tanto se recuerdan, por no decir que tanto se echan de menos. «Hace muchos años que el Valencia no pasa a la siguiente fase, es que es muy difícil, pero estamos muy ilusionados con esta oportunidad», recordaba también el técnico. Sí, han pasado años desde la última vez que el Valencia CF superó la fase de grupos, de aquel equipo que alcanzó dos finales seguidas queda un maravilloso recuerdo, la leyenda. Por eso, y a pesar de la hora (18:55) el viejo coliseo rozará el lleno y se vivirá el ambientazo propio de las grandes ocasiones.

Las matemáticas no pueden estar más claras. Si el Valencia CF gana estará clasificado, pase lo que pase en el otro partido del día y en los de la última jornada. Un empate podría ser bueno para los dos sobre todo si el Ajax perdiera en Lille, el problema es que ese partido se juega a las 21:00, ya con el choque de Mestalla terminado. La derrota sería prácticamente definitiva en el aspecto negativo y, ahí sí, habría que rezar para que los holandeses no sumen los tres puntos en Francia. Al final, con los tres equipos empatados después de cuatro jornadas, la reflexión de Celades no podía ser otra: «jugando en un grupo muy difícil con el Lille y dos súper equipos como el Chelsea y el Ajax, poder clasificarnos a falta de dos partidos lo afrontamos con mucha ilusión sabiendo que es una oportunidad muy buena, con nuestra gente y con la mejor mentalidad para seguir avanzando». ¿No conseguirlo sería un fracaso? «Corres mucho, ya hablaríamos de eso, ahora estamos focalizados en el partido, sabemos que es muy difícil clasificarse, el sorteo no fue benévolo, pero si estamos en esta situación es porque lo hemos hecho bien hasta ahora, no nos centramos en otra cosa que no sea esta oportunidad», insistía.

Solo el nombre del rival impone y mucho más el de muchos de sus futbolistas. Aunque el Valencia logró una gran victoria en Stamford Bridge con el gol de Rodrigo, a nadie escapa que el partido va a ser durísimo por la tensión y el físico al límite para un equipo que llega bastante mermado por las bajas y con algunos jugadores que quieren, pero no están a su cien por cien. Nada escapa a Mestalla, el aficionado sabe cómo llegan los suyos y que el ánimo y el aliento desde la grada será fundamental para dar ese plus.



Gestionar el partido

Para Celades, quizá con ánimo de restar tensión y responsabilidad a los suyos, «no es un todo o nada, es una oportunidad muy buena y pase lo que pase podemos tener opciones en el último partido», aunque la idea no puede ser otra que salir en busca de la victoria: «nuestra mentalidad es ir a ganar el partido y así debe ser en un club como este, luego pasará lo que pase. Hay que saber gestionar las diferentes fases del partido con la idea de ganar, pero ya veremos cómo transcurre el partido. Hay que intentar pasar a la siguiente fase en una oportunidad muy buena en nuestra casa, con nuestra gente, tenemos un ejemplo muy bueno con lo que pasó contra el Lille, pasamos por dificultades, pero la afición tuvo paciencia, nos siguió ayudando y eso se tradujo en el resultado final». Como en Londres, un solo gol puede bastar para superar al Chelsea.