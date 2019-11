Más fuertes todavía contra el Barça

Ser una piña, volver a ser un bloque compacto, jugar con inteligencia y personalidad. Esas son la claves del Valencia para competir a un equipazo plagado de internacionales, línea por línea. En el Puchades se ha visto la mejor versión blanquinegra y el Barça ya sufrió aquí la temporada pasada (0-0). Las jugadoras van a darlo todo, buscan su mejor versión en bloque, pero para encontrar ese volumen del 200% que hace falta para superar al Barça necesitan el apoyo de la afición. Carol Férez lo advirtió en la previa y también Berta Pujadas, el equipo no está pensando en no perder o en hacer lo que pueda, la mentalidad es sacar puntos, creer a lo grande y en el peor de los casos conquistar buenas sensaciones para lo que viene: EDF Logroño y Levante.

«El equipo va a afrontar el partido como una oportunidad para seguir creciendo. Creo que las personas cuando más se crecen es ante la adversidad. Tenemos un partido de máxima exigencia para poder sacar lo mejor de nosotras mismas», argumentó Irene Ferreras, entrenadora valencianista, en los medios oficiales de club.



Fuertes todas juntas

El Barcelona ha sumado 25 de los 27 puntos disputados. La principal novedad en la convocatoria de 18 de Irene es el regreso de Gio Carreras. La vuelta a la defensa de tres centrales (Viola Calligaris, Berta Pujadas y Cubedo) sería la variación con respecto al 4-3 en Sevilla, con la duda en el lateral derecho entre Naiara Beristain y Mónica Flores. Será un partido más exigente de lo habitual para la zaga y la guardameta Vreugdenhil, aunque propinarle la primera derrota al hasta el momento intratable líder pasa por un trabajo defensivo en colectivo, arrancando desde Mari Paz.



Una máquina en ataque

Las estadísticas del líder son tremendas: es el equipo más realizador (39), el menos goleado (4) y cuenta en sus filas con las dos máximas artilleras del curso, Jenni Hermoso y Oshoala, con 11 y 7 goles respectivamente. Entre ambas suman más dianas (18) que todo el VCF Femenino (16). La lista del Barça es de 19 por las molestias físicas que arrastra Caroline Graham Hansen. La noruega es la futbolista más desequilibrante de la competición. Goleadora y asistente sublime. Si no llega, su recambio es Lieke Martens, premio The Best en 2017.