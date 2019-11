"Gayà es un jugador de alto nivel, puede llegar hasta donde él quiera"

A poco más de 24 horas para el derbi entre el Valencia y el Villarreal, el entrenador de los blanquinegros, Albert Celades, hace un llamamiento a la afición para conectarse a la Liga. Los de Mestalla necesitan tres puntos para acercarse a Europa y el aliento de los suyos después del gran desgaste del miércoles en la Champions ante el Chelsea. El choque con los ingleses dejó una nueva lesión, la de Kang In, confirmada por el propio entrenador. Celades elogia a José Luis Gayà y confiesa que el gran objetivo pendiente es encontrar la "continuidad" y mantener a partir de ahora el gran nivel del día del Chelsea (2-2).



Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades:

-Consecuencias del tremendo desgaste físico y mental contra el Chelsea

Es una evidencia. ta Esta tarde volveremos a ver a los jugadores y haremos balance. Cuanto antes nos recuperemos mejor porque mañana tenemos un partido complicado contra un rival muy bueno

-¿El Valencia ya lleva 20 goles en contra, la media en temporadas anteriores estaba en torno a los 38, ¿le preocupan estos números?

Sí, es un dato objetivo. Estamos encajando más goles de los que nos gustaría y es una cosa que es así, como bien dices.

-¿Cómo se encuentra de ánimo el equipo tras el empate a dos en la Champions?

En la rueda de prensa post-partido se habló de victoria anímica y dije que no podíamos estar contentos cuando lo habíamos tenido tan cerca. El esfuerzo fue tan grande que al llegar al vestuario los jugadores no tenían fuerza ni para hablar. Con independencia de eso, valoramos el gran esfuerzo para jugar contra un rival tan bueno como el Chelsea. No conseguimos el resultado, pero en lo demás estamos muy orgullosos de lo que hicieron los jugadores.

-¿Teme que en este periodo en que la Champions ha entrado en su momento decisivo el equipo pueda descentrarse o ir con reservas en la Liga?

Esperamos que no. Ahora hay un paréntesis hasta el partido del Ajax y nos hemos de centrar en los partidos de Liga. Especialmente, en el de este sábado. Después tendremos una semana para recuperar jugadores y puedan entrar en la dinámica del grupo. Nuestra intención y nuestra faena es hacer que los futbolistas se centren en el partido contra el Villarreal sin pensar en nada más, sin pensar en el partido del Ajax, donde deseamos ganar para avanzar a la siguiente ronda, pero aún queda y tienen que pasar muchas cosas antes. Tenemos que focalizarnos en el mañana. Entrenamos esta tarde y veremos como está todo el mundo para elegir al equipo que se enfrente al Villarreal.

-Todo el mundo disfrutó de cómo jugó el Valencia contra el Chelsea. Imagino que su objetivo será mantener ese nivel en los próximos partidos y no lo visto en Lille o Pamplona. ¿Es posible seguir viendo a ese equipo que se enfrentó al Chelsea?

¡Ojalá, ojala¡ Es un gusto para todos, no solo para los jugadores y técnicos. Uno de nuestros mayores placeres es el de darle a la gente satisfacciones. Cuando pasa algo así y acaba con un final feliz tienes una satisfacción plena. Ojalá que podamos tener esa continuidad. Estamos hablando del sobreesfuerzo que hicieron los jugadores el día del Chelsea, hablamos de que hay jugadores que están jugando más minutos de los que me gustaría por la situación en la que estamos. Valoramos mucho la ayuda de la ayuda de la afición, cómo nos está apoyando y hay dos ejemplos muy claros: el día del Lille y el día del Chelsea. Cuando Mestalla nos ayuda se nota en el equipo y es mucho más sencillo todo. Mañana, por el desgaste que llevan acumulado los futbolistas, necesitamos la ayuda de la gente. Todos somos conscientes de lo que supone para nosotros que nuestra afición nos ayude, sobre todo, en momentos de dificultad. Es muy importante. Ojalá que mantengamos ese nivel del miércoles, dado que no hemos tenido en 90 minutos en ningún partido la continuidad que nos gustaría.

-Gayà tiene 24 años y más de 200 partidos con el Valencia CF, ¿hasta dónde crees que puede llegar?

Puede llegar hasta donde él quiere. Gayà es un jugador de alto nivel, que está en club alto también de alto nivel, es uno de los capitantes, un jugador de selección española e importante en selcción. A pesar de lo joven que es, Gayà hace tiempo que es una realidad en el fútbol de alto nivel. Sólo tenemos palabras de elogio para él, supone mucho lo que nos da en el campo, como uno de los capitanes. El hecho de tener un jugador así y con el valor añadido de ser de la casa, pues siempre es un plus para la gente, que se ve reflejada en él, para los chicos de cantera, que ven que todo es posible, y para todos los que trabajamos con él por los valores de esfuerzo que transmite.

-¿Cómo están Garay, Gayà y Jaume Costa?

No lo sabemos ahora. Esta tarde tendremos más información. Ojalá puedan estar los tres, haremos balance no sólo de esos tres, sino de alguno más.

-¿Podría entrar Thierry Correia en la rotación en los partidos que se avecinan por todo el desgaste y problemas físicos que acumulan los laterales?

No sólo los laterales están jugando muchos minutos. Hay otros jugadores, como Parejo, que juegan mucho. Dani lo ha jugado todo. Pero la situación es la que es y elegimos dependiendo de las circunstancias y lo que entendemos mejor para el equipo. Thierry ha jugado dos partidos completos de titular y estamos contentos con su rendimiento, pero tenemos que elegir al jugador que entendemos que puede ayudar más y elegimos a Jaume Costa en los últimos partidos cuando Wass ha tenido que pasar al centro del campo.

-¿Cómo valora que las entradas para ayudar al equipo en el estadio del Levante ya se hayan agotado y estén ya más de un millar reservadas para el viaje a Ámsterdam en la Champions?

Es una gran noticia para nosotros. Llevamos desde el primer día intentando tirar de ellos (los aficionados) y, a veces, no ha sido así porque no hemos correspondido. Sabemos de la voluntad de la afición y ellos de nuestra necesidad, de que este grupo de jugadores merece ese apoyo por todo el rendimiento que ha dado en los últimos tiempos y lo estamos viendo con el compromiso que tienen con su escudo y su camiseta. El esfuerzo del miércoles es un claro ejemplo. Para nosotros es una alegría que la gente se enganche al equipo y quiera acompañarnos a esos partidos. Es una buena noticia que se agoten las entradas, un dato que nos pone contentos.

-Enfrentamientos de hermanos en los banquillos, los segundos entrenadore son Quique y Óscar Álvarez.

En este caso se da ese hecho anecdótico de los dos hermanos. Tengo una buena relación con Quique. Somos amigos y lo conozco hace muchos muchos años, de haber jugado juntos. Es una alegría siempre tener a un amigo al lado, aunque uno siempre quiere ganar. Es la mejor manera de respetarse. Será especial para ellos. Después del partido nos daremos un abrazo. Calleja también es un buen colega.

-¿Debe incluirse a Kang In en la lista de lesionados?

Se le han hecho pruebas a él y a Jaume Costa. Jaume no tiene lesión. Kangin parece que sí. Esta tarde haremos una valoración con los médicos y un parte médico. No podrá estar contra el Villarreal.

-¿Qué balance hace de sus casi tres meses en club? ¿Era cómo lo veía desde fuera?

Desde fuera se ve al Valencia como un equipo muy grande, donde existe mucha pasión por el fútbol, por lo que es Mestalla y su afición. Estoy muy contento de poder estar aquí y trabajar con este grupo. Es un lujo grande y solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo

-¿Qué opina del rival, el Villarreal?

Mi opinión del Villarreal es muy buena. Es un magnífico equipo, muy bien dirigido y con excelentes jugadores. No es una opinión exclusivamente mía. Además, cuentan con muchos jugadores en las selecciones, creo que fueron los que más aportaron últimamente a la española. Vamos ajugar contra un equipo muy bueno y habrá que hacerlo muy bien para superarles

-¿Habló con Parejo después de fallar el penalti?

Sí, hemos hablado de diversas stuaciones. Dani está tranquilo, él es un jugador con mucha personalidad, ya lo vimos el día del Lille, como siguió jugando tras el error que significó un gol en contra. Con normalidad, lo que para Dani es normal para los otros no. Es un ejemplo para nosotros. Si hay otro penalti, lo que decida él estará bien

-En Liga todavía no han perdido en Mestalla

Nos sentimos bien en Mestalla con nuestra gente. Queremos dar alegrías a la afición. Ojalá que lo consigamos, el hecho de jugar en casa ha de ser un plus. Cuando la gente está con nosotros, ahí están los ejemplos de Lille y Chelsea, es un plus, una gran ayuda esa conexión con la grada



La rueda de prensa de Celades