"El VCF Femenino siempre se recompone, contra el Barça vamos a por todas"

Líder en la generación de futbolistas llamada a dominar la Primera Iberdrola en los próximos años, Berta ha encajado en el club y ha conectado con la exigencia de Irene. Básica por la combinación de solidez y agilidad con balón, la ambición de las partes coincide en el proyecto a futuro sin renunciar a competir en presente, también ante 'su' Barça: «Vamos a por todas»

¿Cómo llega el equipo al partido contra el Barça? La derrota en Sevilla dejó una imagen potente con esa piña final.

—El partido de Sevilla fue un palo duro, porque al final te meten el 4-3 en el último minuto. Pero bueno, se ha demostrado que este equipo es como una familia y que al final todas vamos a una. El equipo siempre se recompone muy bien de todos los partidos y es una oportunidad nueva para conseguir los tres puntos. Vamos a ir a por todas, confiando en el trabajo que hemos hecho durante la semana.

—Las acciones arbitrales han afectado al devenir de los partidos. ¿Cómo lo afrontáis?

—Sabemos que las decisiones arbitrales no han sido las más acertadas, pero tenemos que mirar por nosotras e intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para ganar los tres puntos. No podemos centrarnos en lo que piten. Simplemente, es hacer nuestro trabajo bien y así seguro que las cosas serán mucho más fáciles.

—¿Cómo se le puede ganar a uno de los mejores del mundo?

—Sobre todo, siendo un equipo muy compacto. Sabemos cómo hacerles daño y de esta manera, si el equipo está sólido en defensa, todas trabajamos bien y hacemos un partido que se pueda llamar perfecto, creo que tenemos oportunidad de hacer algo muy bonito.

—Ante un equipo con jugadoras con mucha calidad, ¿la defensa va a estar en el foco?

—La defensa la hace todo el equipo. Si desde arriba también se hacen las cosas bien, creo que lo importante es que todas vayamos a una. Que sepamos todo lo que hemos trabajado durante la semana, que ha sido mucho, y lo llevemos a cabo. Oportunidades tendremos y creo que las sabremos aprovechar, pero sobre todo, que todo el equipo vaya a una y seamos un equipo compacto.

—Es un reto estimulante y más para una jugadora tan competitiva.

—SÍ, la verdad que estos partidos son bonitos de jugar. Juegas contra jugadoras que tienen mucha calidad. De estos partidos siempre vas a sacar algo positivo, así que es ilusionante.

—Para será especial, por los recuerdos que tienes en el Barça.

—Estuve cinco años en la cantera del Barça y la verdad que todos los recuerdos que tengo de ahí son positivos, porque compartí vestuario con gente que te facilita un montón las cosas. Es donde me formé para ser la jugadora que soy ahora, entonces estoy muy agradecida de haber estado ahí.

—¿Por qué dejaste el club?

—Quería dar el salto a Primera División y sabía que en el Barça era muy complicado. Así que decidí tomar otro camino.

—De tu grupo, en el Barça están jugadoras como Jana Fernández, Laia Codina, Claudia Pina y Andújar.

—Sí, de hecho Laia es mi mejor amiga, con la que comparto todo. Sigo teniendo contacto con ellas y coincidimos en la Selección y cuando no, intentamos hacer lo posible para poder vernos.

—Después de dos temporadas en el Espanyol, ¿por qué apostaste por el Valencia?

—Necesitaba un cambio y pensé que el Valencia que era el mejor club para seguir creciendo como futbolista. Al final aquí puedo aprender de todas las jugadoras que hay, que son jugadoras que tienen experiencia y eso es algo muy positivo para mí, porque puedo aprender de todo ello. Significaba un reto para poder crecer como jugadora.

—La idea es crecer, ¿el proyecto encajaba con tu ambición y viceversa?

—Sí, cuando me lo ofrecieron no tuve ninguna duda y sabía que era el club donde quería estar y por eso tomé esa decisión.

—Eres el tipo de central que cuadra en lo que quiere Irene Ferreras.

—Todas las jugadoras que hay nos hemos adaptado muy bien al sistema que quiere jugar Irene. Creo que estamos aprendiendo un montón.

—Es un estilo de juego que exige mucho por vuestra parte.

—Irene es una entrenadora exigente, pero que sabe sacar lo mejor de nosotras y en los entrenamientos cada día trabajamos para poder crecer como equipo.

—En el Valencia dejó huella Ivana Andrés. Por condiciones y por tu mentalidad competitiva, para la gente eres una especie de relevo.

—Creo que también cada jugadora es diferente. Al final yo intento hacer todo lo posible para ayudar al equipo y al Valencia.

—El Valencia CF tiene la defensa más joven de la Primera Iberdrola, ¿qué te dice el dato?

—Es un club que apuesta por la gente que viene por debajo y eso es algo positivo, porque el fútbol femenino va creciendo. El hecho de que sea la defensa más joven no quiere decir nada. Nos queda mucho por aprender, por crecer y eso se va a ver reflejado.

—Por cómo compite el equipo, la sensación es que seréis más competitivas en la segunda vuelta.

—Aunque ahora mismo los resultados no acompañen, el equipo está haciendo todo lo posible para que eso cambie. No han un solo entreamiento en el que no se trabaje. Somos un equipo muy competitivo y las cosas acabarán saliendo.

—¿Ves mucho fútbol?

—Sinceramente, todo el día no. Pero sé es cierto que últimamente veo más partidos.

—Eres parte de una generación que ha creado muchas expectativas, que ya ha tomado posiciones importantes en la Primera Iberdrola.

—El fútbol femenino va creciendo y las chicas que vienen de abajo van pisando fuerte. La selección que tenemos tiene mucho potencial y eso se ve reflejado en que la gran mayoría están jugando en clubes de Primera División. Creo que tenemos un gran grupo y que se pueden hacer cosas bonitas.

—Os ha faltado ese pasito en las inferiores de la selección española.

—En el último europeo nos quedamos en semifinales, pero creo que para el próximo mundial las cosas se están haciendo muy bien. Estamos trabajando para llegar en las mejores condiciones y sobre todo, para que sea un oportunidad para llevarnos el mundial.

—¿Cómo empezaste a jugar?

—Cuando era muy pequeña, siempre iba con mi abuela a recoger a mi hermano del entrenamiento. En el tiempo que yo estaba esperando me ponía a jugar, hasta que me dijeron que me apuntara y yo acepté.

—Además del fútbol, también estás comprometida con los estudios.

—Sí, este año he empezado la carrera de Educación Infantil en la Universidad de Valencia. La verdad que es una carrera que me gusta mucho y bueno, a ver si va bien.

—¿Cómo compaginas los estudios con la exigencia de estar en Primera División?

—Es complicado, porque la prioridad en sí es el fútbol, porque te dedicas a ello, pero yo entreno por las mañanas. Luego por las tardes voy a clase. Entonces, dentro de lo que cabe, lo puedo compaginar bien.

—¿Cómo afrontas esta etapa a nivel personal?

—La verdad que soy una persona muy familiar. Sí que es cierto que a veces echo de menos estar en casa, pero aquí en Valencia estoy muy a gusto con mis compañeras. En casa estoy de diez. Vivo María Pi como compañera de piso, o sea que no tengo queja alguna.