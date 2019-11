Los secretos que no sabías de Zubizarreta en el Valencia CF

Andoni Zubizarreta jugó cuatro temporadas en el Valencia CF, de 1994 a 1998, donde vivió una segunda juventud pese a que tenía 32 años cuando Paco Roig viajó a propósito a Chicago para ficharlo en pleno Mundial de Estados Unidos. El entonces miembro de la Federación Joan Gaspart le hizo de agente en una negociación en la que Roig se comprometió incluso a pagarle todos los gastos de la mudanza.

Así lo desvela el propio Zubizarreta en el programa especial de LaLiga Docs por el 90 aniversario de la competencia. Sin embargo, esa no es la anécdota más jugosa de la entrevista en el programa de Movistar + que se ha emitido este viernes. El legendario portero vasco desvela en el programa que en el acuerdo para su fichaje se incluyó una cláusula para facilitar su salida a Inglaterra después de la Eurocopa del 96.

Y la oferta llegó. Valencia y Chelsea pactaron su traspaso, pero según desvela el propio 'Zubi' fue él quien lo echó atrás pese a que su deseo era jugar en la Premier. ¿La razón? Luis Aragonés. "Me dijo que me quedara y me convenció", reconoce. Ambos se habían conocido años antes, en el Barcelona cuando el famoso Motín del Hesperia.

Gracias a aquella decisión Zubizarreta terminó colgando los guantes a lo grande en una temporada en la que recuerda las victorias en San Mamés, el Bernabéu y el Camp Nou. "En Valencia es donde mejor me han tratado, a mí y a mi familia", recuerda mientras reflexiona su carrera. Y eso que, tal y como reconoce, le costó adaptarse a Mestalla después de su largo periplo en el Barça y su abrupta salida después de la goleada por 4-0 en la final de Atenas contra el Milan.