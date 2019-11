Celades: "Han sacado fuerza cuando parecía que no quedaban"

Celades: "Han sacado fuerza cuando parecía que no quedaban"

Albert Celades se mostró contento por el resultado obtenido por el Valencia CF frente al Villarreal en Mestalla y que acerca al equipo a los puestos europeos de la clasificación. Estas fueron sus palabras:

Otra vez el equipo dándolo todo.

Es importante sumar los tres puntos, estos chicos nunca se rinden, siempre pelean hasta el final, cuando parecía que no hay fuerzas las han sacado. Hemos empezado bien el partido, pero sí que es cierto que luego ha habdio un rato en el que hemos perdido el balón, hemos decidido modificar la situación, ha salido bien, hemos jugado bien y hemos tenido ocasiones. Estamos muy contentos por el esfuerzo de los jugadores, es una suerte trabajar con ellos.

Tres puntos importantes.

Los puntos siempre son lo más importante, pero son consecuencia de algo y sabemos que este equipo tiene una mentalidad, el otro día fue un partido de mucho desgaste, nosotros ya sabíamos que el Chelsea había perdido.

Vaya esfuerzo.

Hicimos un gran esfuerzo, hoy había dos jugadores del filial, se ha hecho un esfuerzo increíble, pero no es nada nuevo. Este equipo tiene esta característica más allá de su calidad técnica y estamos muy contentos de la respuesta del equipo.

Su variante táctica ha cambiado el sistema.

Siempre he dicho que el mérito es de los jugadores y así debe ser. Hemos iniciado bien el partido, pero luego nos ha costado tener continuidad de juego, a raiz de ahí hemos mejorado, hemos tenido ocasiones, el mejor de la primera parte ha sido Asenjo, pero el mérito es de los que están abajo.

¿Hay algún lesionado más?

No, por lo poco que sé. Los dos cambios de Coquelin y Rodrigo han sido por precaución, Coque quería continuar por lo hemos cambiado por precaución, ya habíamos hablado que sería difícil aguantar los 90 minutos y Rodrigo ha sido un simple calambre.

¿A qué se debe que el equipo acabe mal físicamente?

Lo achacamos a la cantidad de partidos y de exigencia, de lo que tiene el máximo nivel. Hay jugadores que están jugando mucho, más de lo que nosotros quisiéramos. Parejo lo juega todo. Todos los minutos. Lo que no veo normal que no se lesiones con el nivel que juega y el rendimiento que está dando. Lo de Parejo me parece alucinante.

Rodrigo ha vuelto a marcar.

Muy contentos de que haya marcado, pero nosotros valoramos muchas más situaciones, tanto Rodrigo como Maxi hicieron un gran partido contra el Chelsea, nosotros valoramos más cosas, Rodrigo nos da muchas cosas y genera muchas cosas en el campo.

El equipo volvió a encajar rápidamente.

Sí que es cierto que nos ha pasado en otros partidos, con lo difícil que es marcar, nos han marcado en muy poco tiempo e intentaremos corregir aunque son cosas que nos son fáciles de corregir.

Semana sin partidos.

Ayuda, estamos muy justos, con mucho cansancio y podremos recuperar fuerzas y sin duda nos ayudará.

¿No es un riesgo excesivo que lo juegue todo Parejo? ¿No le gustaría un recambio en la plantilla?

Parejos hay muy pocos, entonces es muy difícil un recambio para Parejo. Ojalá no pase, pero el día que Dani tenga un percance buscaremos las soluciones con gente dentro del vestuario, intentaremos apañarnos.

Debut de Esquerdo.

Lo conocía de la selección española y está jugando muy bien al Mestalla. Está subiendo a entrenar y creemos que nos puede ayudar, está preparado. Es un jugador que tiene que seguir su evolución y su mentalidad, pero es un aviso para los demás, que estamos muy pendientes de lo que hay abajo.