¿Por qué el VAR no quiso publicar la imagen del gol de Rodrigo?

El Valencia CF ha ganado 2-1 al Villarreal CF en Mestalla pero el partido no ha estado exento de polémica. Al borde de la media hora de la primera parte, con empate a cero en el marcador, ha sido anulado un gol a Rodrigo por fuera de juego, una jugada que en la imagen que ha mostrado el operador de televisión se aprecia que es muy justo. Demasiado. Hay que recordar, que la imagen del operador de televisión no es la oficial del VAR y en ese sentido el gol de Cheryshev ya desató una tremenda polémica en el partido de San Mamés que ganó el Valencia CF porque el operador ofrecía una imagen en la que Maxi Gómez estaba en fuera de juego, pero no aparecía la imagen del VAR en la que se apreciaba que el uruguayo estaba en posición legal.

En el gol de Rodrigo, según confirma el propio Valencia CF, el director del partido de la Liga ha pedido al operador la imagen en la que supuestamente se basa el VAR para anular el gol, pero la respuesta del operador de televisión ha sido que el VAR no se la ha pasado. Por lo tanto, la imagen en la que el VAR se ha basado para anular el gol no es pública. Otra posibilidad es que el VAR no haya valorado la jugada porque considera que la han anulado el juez de línea y el árbitro del partido.