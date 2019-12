Un empate para seguir a mitad de tabla

Es muy difícil vencer a este VCF Mestalla. En un partido dificilísimo ante la UE Llagostera-Costa Brava, el conjunto de Chema Sanz suma su quinto partido consecutivo sin conocer la derrota gracias a un empate (1-1) que tiene mucho valor y que afianza la buena dinámica del equipo, que ha conquistado 11 de los últimos 15 puntos. [Resultados y clasificación del Grupo III de Segunda B]

El equipo supo competir ante la dificultad, reaccionó a un gol tempranero en un campo muy complicado, ante un rival de corte veterano y frente a un fútbol que no es el suyo. Con Marc Ferris y Cristian Rivero, que volvían a la titularidad tras sus respectivas lesiones, y con Esquerdo (directo al once tras llegar al hotel de concentración a las tres de la mañana tras debutar con el primer equipo), el VCF Mestalla suma un punto gracias al gol de Jordi Sánchez y a un gran rendimiento colectivo.

La UE Llagostera-Costa Brava aplicó su guion desde que el árbitro puso en marcha el cronómetro y trató de sacar partido de las dimensiones de su campo reducido, de las segundas jugadas, del balón parado, la brega y los envíos en largo. Los contragolpes del conjunto gerundense se inician en las botas (o los guantes) del guardameta Marcos y el filial valencianista, que encontró ciertas dificultades para superar la presión alta en algunos tramos, tuvo que lidiar con un planteamiento muy distinto al de los últimos encuentros. Partido muy áspero para el conjunto de Chema Sanz, que se vio rápidamente por detrás en el marcador y abocado a buscar la remontada.

Después de una buena intervención de Cristian Rivero, inspirado en su vuelta tras dos semanas sin participar por lesión, el conjunto catalán se adelantó por mediación de Nahuel con una volea desde la frontal a la salida de un córner. El filial encajaba el primero en el 4' y se veía obligado a volver a empezar. Quedaban 86 minutos más el tiempo añadido para buscar la reacción, pero este equipo ya demostró en su última salida, al Rico Pérez, que está capacitado para pelear sin complejos. No iba a ser fácil, pero Cristian sostuvo al VCF Mestalla ante las aproximaciones del equipo local, lanzado tras sellar su clasificación para la final de la Copa de Catalunya y sacar 4 puntos sobre 6 ante los dos primeros clasificados del Grupo III de la Segunda B.

Posesiones cortas, mucha brega, tramos de mucha intensidad€ Incluso, Javi Jiménez recibió un duro golpe en un choque cabeza con cabeza con Nahuel. El conjunto de Chema Sanz tuvo que esforzarse al máximo, plantar cara y competir a cara de perro de principio a fin, pero no descarriló en ningún momento del partido y trató de sacar petróleo de cada una de sus ocasiones. Jordi Sánchez se lamentaba tras un centro de Alfred Planas que no llegó a cabecear y después se sacaba de la chistera un autopase magistral por encima de un rival que no alcanzó a rematar. Lo intentaba sin cesar el filial valencianista, que probó a Marcos justo antes del descanso con un disparo de Adrián Guerrero.

Si Cristian Rivero brillaba con sus paradas, en la segunda mitad apareció Marcos para salvar a la UE Llagostera hasta en dos ocasiones, pero finalmente, tras un buen centro de Pascu, Jordi Sánchez ponía las tablas en el marcador con un remate de cabeza. El '9' valencianista carbura en un estado de confianza brutal después de su doblete ante el Orihuela CF y en un contexto de máxima dificultad volvía a ser determinante. El partido no había acabado y los últimos minutos fueron de infarto. Un balón de Kuku pegó en el poste y la parroquia local pedía el gol, mientras que otra acción de Jordi pudo dar la victoria al VCF Mestalla. Chema Sanz dio entrada en los últimos minutos a Pablo Jiménez, clave como revulsivo ante el Hércules CF y el equipo peleó hasta el pitido final para lograr su quinto partido consecutivo sin perder.



Ficha técnica:

1. UE Llagostera-Costa Brava: Marcos, Dalmau, Lucas Viale, Gil Muntadas (Kuku, 83'), Sascha, Sergio Cortés (Adri Lledó, 78), Maynau, David, Diego G., Magallán y Nahuel (Pasquina, 66').

1. VCF Mestalla: Cristian Rivero, Marc Ferris ©, Hugo Guillamón, Javi Jiménez, Adrián Guerrero, Adri Gómez, Esquerdo, Alfred Planas (Carlos González, 64'), Pascu, S. Moreno y Jordi Sánchez.

Goles: 1-0 Nahuel m. 4; 1-1 Jordi Sánchez, 74.

Árbitro: Carlos Aranda Anquela. Amonestó a Nahuel y Sascha por los locales y a Hugo Guillamón por el VCF Mestalla.

Incidencias: Partido de la 15ª jornada de liga en el Grupo III de la Segunda División B disputado en el Municipal de Llagostera.