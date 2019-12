Rodrigo y Cillessen vuelven a brillar y se 'reconcilian' con Mestalla

Rodrigo y Cillessen se 'reconciliaron' con Mestalla ante el Villarreal. Al menos, con esa parte de la afición irritada por sus últimas actuaciones. Sobre todo, por las ocasiones falladas ante el Chelsea. Por el libre directo de Canales en el Villamarín, por no llegar al disparo de Kovacic. El guardameta de Nimega se rehizo en el Derbi, le paró un penalti a Gerard Moreno, todavía con empate a cero en el marcador, y completó cinco paradas más, aunque no pudo hacer nada con la embestida de Zambo Anguissa. Rodrigo marcó, en casa, nueve meses después. Lo necesitaba tras la frustrante actuación del miércoles. El delantero hizo un esfuerzo tremendo (superó los 11 kilómetros de distancia recorrida) y fue fundamental para lanzar las transiciones, pero... no estuvo preciso con el último toque.

El penalti parado y el gol han elevado su actuación ante el Villarreal, completa de por si. Su valor estadístico está por encima del ocho. Los dos están en el XI ideal de la jornada 15. Cillessen es el mejor portero de la jornada para WhoScored (8.1) y Rodrigo (8.4) comparte delantera con Raúl García (Athletic). Rodrigo ganó el duelo de los Moreno, ante Gerard. Un punto añadido en clave selección española. Son dos goles y cuatro asistencias en lo que va de liga. Hasta el sábado, su último gol en Mestalla había sido ante el Krasnodar, en la ida de los octavos de final de la Europa League, 7 de marzo. Fin. Adiós a una mala racha.

Esfuerzo y gestos de dolor

Con sus defectos y sus virtudes, para encontrar la mejor versión del Valencia, Rodrigo es imprescindible. Ante el Villarreal, el esfuerzo acumulado se sintió en el segundo tiempo, cuando se retiró tras echarse la mano a la parte posterior del muslo, con síntomas de dolor. Por delante tiene una semana completa para recuperar. El 19 fue el encargado de romper el marcador tras una gran movimiento de Maxi Gómez, que puso un balón directo al área. Rodrigo ganó la carrera a la defensa y con el control liquidó a Sergio Asenjo.



La sombra de Neto

Cillessen afronta un momento clave en su carrera. Con 30 años está en plenitud y después de tres temporadas como suplente de Ter Stegen en el Barça, está para dar un paso al frente. No es el guardameta titular de la selección holandesa por capricho de Ronald Koeman, pero el Valencia CF exige, por objetivos y por nivel de sus predecesores en la posición. El tulipán está en el once... por delante de Vaclík o Ter Stegen, decisivo en el Metropolitano. Así son las estadísticas.

En Mestalla ha empezado a despegarse la etiqueta de portero con poco acierto en los penaltis. Oyarzabal, Diego Costa y Marc Roca le han liquidado con precisión, pero ha truncado los intentos de Denis Suárez y Gerard Moreno. Además, Barkley mandó su lanzamiento a la grada en la jornada 1 de la Champions. El examen es constante, partido a partido, como sucede en el Valencia y en todos los clubes grandes. La clave está en la regularidad, el talento se hace evidente cuando completa despejes de locura, como ante el remate de Tammy Abraham que palmeó dejando una de las mejores intervenciones del curso.