El "alucinante" caso de Dani Parejo

Dani Parejo es uno de los futbolistas con mayor carga de minutos en sus piernas de las cinco ligas top en Europa. Concretamente, entre los equipos europeos de la Liga, a excepción de los porteros Diego López y Jan Oblak, no hay ningún otro jugador con una cuota de participación más alta que el 95% del capitán del Valencia CF. Ha jugado todo, salvo por culpa de una sanción el estreno de la temporada frente a la Real Sociedad en Mestalla. A partir de entonces, el '10' ha estado presente en cada minuto de los siguientes 19 encuentros oficiales, 14 en la Liga y cinco en la Champions League.

Semanas atrás, SUPER publicó que la secretaría técnica trabaja en la búsqueda de un mediocentro que dosifique los esfuerzos de los centrocampistas. En especial, al infatigable Parejo. Las imágenes del organizador tendido en el césped después del Valencia-Villarreal avivan un debate cíclico en cuanto a la ausencia durante varias campañas de un recambio claro en la plantilla para él. En la rueda de prensa posterior al derbi Albert Celades respondió así a la cuestión: «'Parejos' hay muy pocos. Entonces es muy difícil un recambio de Parejo. Ojalá no pase, pero el día que Dani tenga un percance buscaremos las soluciones con gente dentro del vestuario. Intentaremos apañarnos». En este sentido, Carlos Soler despunta como alternativa. El sábado el técnico acertó centrándolo para sustentar con tres hombres la línea de medios, donde Parejo y Coquelin estaban sufriendo en el terreno físico ante el plus que Anguissa ofrecía a Morlanes y Trigueros.

Más de un año sin lesionarse

Desde hace poco más de un año el de Coslada no ha sufrido lesión alguna. A principios de noviembre de 2018 una rotura muscular en el abdomen le privó de un par de partidos de importancia –Girona y Young Boys–. Pero desde entonces sólo las tarjetas le han apartado de los onces titulares de Marcelino o Celades. La resistencia a las lesiones del capitán sorprende tanto a sus compañeros como a los técnicos con los que ha compartido espacio en el Valencia a lo largo de nueve temporadas. Desde 2011 su media de partidos por curso se sitúa en 42. Encantado con la fortaleza del madrileño, su entrenador actual vuelve a alabarlo cuando se le pregunta por el estado de todos. «El hecho de que acabemos justos lo achacamos a la cantidad de partidos de tanta exigencia. Hay jugadores que están jugando mucho, más de lo que quisiéramos. Dani lo juega todo. Todos los minutos. Lo que no veo normal es que no se lesione con el nivel al que juega y el rendimiento que nos da. Lo de Parejo me parece alucinante», comentó el catalán.

La plaga de lesiones ha forzado a Celades a rotar mucho menos de lo deseado. El ejemplo evidente es que otro futbolista del Valencia, Daniel Wass, aparece entre los diez futbolistas del fútbol español con más minutos. Gabriel Paulista, además, se acerca con 1.544' entre Liga y Champions tras las lesiones de Diakhaby y Garay. La amplitud de plantilla y un número menor de lesionados han permitido a equipos como Madrid, Barça o Sevilla dar más descansos a sus futbolistas.Sin ir más lejos, nadie en el conjunto nervionense supera los 1.500 minutos.



Al ritmo de N'Golo Kanté

A la cantidad de minutos, Dani Parejo auna calidad en su esfuerzo. El miércoles fue el valencianista que más corrió en Champions con 11,6 kilómetros, sólo superado por Pulisic (11,7) y Kanté (12,2). En la Liga frente al Villarreal dejó el cuenta kilómetros en 9.500 metros.