Velasco Carballo y el misterio de la imagen del VAR en el gol de Rodrigo

Más de 24 horas después de acabar el partido entre Valencia CF y Villarreal el aficionado sigue sin tener la prueba del VAR, después de que en la primera mitad el árbitro riojano César Soto Grado anulase un gol a Rodrigo Moreno en una acción muy ajustada, en la que hay un jugador amarillo que podría habilitar la posición del delantero.

Según una información de Onda Cero, el presidente del Comité Técnico Carlos Velasco Carballo les habría confirmado que no hubo ningún fallo de ningún tipo en cuanto al funcionamiento del VAR en Mestalla y que si el gol fue anulado es porque la posición es de fuera de juego. El hecho de que no se ofreciera la imagen en que se basa la decisión del VAR durante la transmisión es una vez más por culpa de Mediapro, el operador televisivo, según se explica en esta información, y que el Comité Técnico no tendrá problema en hacerlas públicas.



Es algo que, en cualquier caso, no ha ocurrido, lo que sin duda alimenta todavía más las suspicacias y el enfado de los aficionados. Hubo dos decisiones del colegiado que generaron polémica, el penalti detenido por Cillessen y el gol anulado a Rodrigo, y en ninguna se ofreció por televisión la línea del VAR. En la jugada del gol del Valencia CF, además, llama la atención la velocidad con que el VAR supuestamente tomó la decisión en una jugada muy complicada por varias razones. Primero, porque la posición del delantero en relación al último defensa es ajustadísima. Y segundo porque se da la circunstancia de que el árbitro, en lugar de haber dejado acabar la jugada como es preceptivo, pitó el fuera de juego anulando el gol antes de que Rodrigo rematara.