La zona Champions se calienta para el Valencia CF de Celades

La Liga comienza a definirse a pocas semanas de llegar al ecuador de un largo trayecto de 38 jornadas. Mientras que con cuatro partidos menos en el casillero, el Valencia CF suma los mismos 23 puntos con los que terminó la primera vuelta de la campaña anterior, la competición se comprime en torno a las posiciones europeas. A dos semanas del Clásico, Real Madrid y Barcelona despuntan en la puja por liderato. Por abajo, en cambio, Leganés y Espanyol caen excesivamente hondo.

Entre el cuarto, la Real Sociedad, y aspirantes tradicionales a la zona europea, como Betis y Villarreal, se concentran hasta doce clubes en un trecho de ocho puntos. Lo vivido hasta la fecha hace prever que el Valencia contará en la segunda vuelta con un ramillete de rivales por el cuarto lugar más amplio que en la pasada temporada. Por entonces, sólo el Getafe de Pepe Bordalás resistió hasta el final el cara a cara con un equipo blanquinegro que remontó a lo grande con 38 puntos en los segundos 19 encuentros.

Hoy Sevilla, Real Sociedad o Athletic –tres históricos en estas lides– aparecen con fuerzas renovadas en la parte noble de la clasificación. Hace un año los leones coqueteaban con los puestos de descenso y los donostiarras no tardarían en perder de vista la cuarta plaza. Los sevillistas, al contrario, se mantuvieron con opciones gracias a las rentas de la primera vuelta, pero su desaceleración fue constante y la destitución de Pablo Machín en marzo, la prueba más evidente.

Simeone, el año de transición y la tercera plaza

Los tres han vuelto a la pelea por una plaza Champions. El Sevilla, incluso, respira por ahora cerca de Barça y Madrid. No obstante, este curso el abanico de opciones puede acabar doblándose con la tercera plaza y un Atlético más terrenal. Su entrenador, Diego Pablo Simeone, declaraba tras la derrota con el Barcelona que los rojiblancos están «en un año de transición». «Yo soy el que menos tiene (paciencia), pero hay que entender el cambio enorme en el equipo, necesita tiempo para mejorar. Estamos mejorando en el juego, pero la parte más importante, que es el gol, nos falta. El Madrid y el Barça no me preocupan, me preocupa el Sevilla, que ya nos saca cinco puntos», dice el argentino.

El Valencia CF logró el sábado tres puntos básicos en la carrera europea. No sólo porque le sitúan en órbita hacia la treintena de puntos, sino también por el golpe de distanciar a un adversario por Europa, como es el Villarreal, tras el desgaste del miércoles en Champions. Asimismo, los blanquinegros han reducido a la mitad la mayor distancia con la cuarta plaza –los seis puntos a los que estaba el Atlético en la jornada 11 tras el 1-1 con el Sevilla– colocándose a dos puntos del Atleti y a una victoria de Athletic y Real.



A 'tiro de tres' puntos

La Liga de Campeones está a 'tiro de tres' y en la próxima jornada, igual que el Valencia CF, todos sus rivales por encima en la tabla afrontarán partidos difíciles lejos de casa. A falta de acabar la primera parte de la Liga ante Levante UD, Madrid, Valladolid y Eibar, Albert Celades ha normalizado un contexto complejo, manteniendo al equipo a una distancia con el cuarto similar a los dos puntos que existían a su llegada. La desventaja de tres puntos es perfectamente salvable para un Valencia en 'modo Chelsea' y alejada de las sufridas con Neville o Prandelli.

