Diakhaby y Cheryshev comienzan a vaciar la enfermería

El Valencia CF ha regresado al trabajo después de dos días de descanso para preparar desde este martes el derbi del sábado, 7 de diciembre, frente al Levante UD. Y lo ha hecho con buenas noticias. Los regresos al grupo de dos lesionados, Mouctar Diakhaby y Denis Cheryshev.

A pesar de que tanto el francés como el ruso deben incorporarse al trabajo con el equipo de modo gradual, es positivo que hayan podido dar este importante paso en el comienzo de una semana 'limpia' de competición por el medio. Una situación, exceptuando los parones de selecciones, que el Valencia no había podido disfrutar desde finales de agosto y comienzos de septiembre, cuando la Champions aún no había arrancado.

Mouctar Diakhaby ha cumplido cuatro semanas de recuperación después de la rotura fibrilar que padeció en el sóleo en el Espanyol-Valencia del 2 de noviembre. Al tratarse de una lesión delicada, de la que Messi, por ejemplo, recayó a inicio de temporada, no es conveniente forzar. Por ello, el hecho de que 'Diakha' haya empezado a convivir de nuevo con el grupo a una semana de la 'final' de Ámsterdam contra el Ajax es significativo y esperanzador para Albert Celades.

Cabe recordar que en la última jornada de Champions, donde el equipo se jugará su clasificación a los octavos de final, Ezequiel Garay no podrá estar por sanción. La titularidad ese día de Diakhaby no será sencilla tras cinco semanas alejado de la competición, menos aún si el sábado no pudiera probarse durante una cantidad limitada de minutos en la segunda mitad. Hoy, con 'Diakha' ya calentando con el grupo, es una posibilidad creciente su presencia en la lista de convocados para el derbi.

Por la situación de la defensa, donde el entrenador tiene las piezas contadas para los próximos partidos, este martes Eliaquim Mangala se ha quedado al margen del grupo con los recuperadores. El central, que apunta nuevamente a titular, arrastra unas pequeñas molestias musculares tras el Valencia-Villarreal. Del mismo modo, Garay trabaja con los fisioterapeutas, todavía aquejado de la lesión en la zona de la cadera y los lumbares. El argentino debió infiltrarse para actuar ante el Chelsea y, a día de hoy, lo más aconsejable es que se recupere bien y regrese en perfectas condiciones para el Valencia-Real Madrid del domingo 15.

Denis Cheryshev, por su parte, ha cumplido un mes en el dique seco desde que sintió un pinchazo en la cara anterior del muslo en el choque de Liga de Campeones frente al Lille. Los plazos son similares a los de Diakhaby, si bien la explosividad del jugador aumenta el riesgo de recaída, por lo que su incorporación va a ser progresiva. El zurdo tiene en mente poder ayudar al equipo en partidos decisivos como los del Ajax y el Real Madrid. Además de Cheryshev y Diakhaby, Celades aguarda en breve que Geoffrey Kondogbia se una al grupo también de manera parcial.

Este martes, además Guedes, Kang In y Piccini, que ya no volverán a jugar en este 2019, se ha quedado al margen en el interior de la Ciudad Deportiva con los fisios Rubén Sobrino. Por contra, se ha visto con el grupo a jugadores básicos de la plantilla como Coquelin, Rodrigo, Gabriel o Parejo, que el pasado sábado terminaron con leves molestias o los típicos calambres. Buenas noticias, así como ver sin problemas a Jaume Costa, quien cayó de la lista para medirse al Submarino amarillo por precaución y estará disponible frente a los granotas. Asimismo Vicente Esquerdo y Javi Jiménez también han entrenado con el resto de integrantes de la primer plantilla.