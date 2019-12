Gameiro dice NO a salir del Valencia CF

Gameiro dice NO a salir del Valencia CF F. CALABUIG

Kevin Gameiro no quiere saber nada de la posibilidad de salir del Valencia CF en este mercado invernal. Según publica el periódico francés L'Equipe, el Nantes de la liga francesa está valorando la posibilidad de lanzarse a por el fichaje del futbolista valencianista en el mes de enero.

El Nantes busca reforzarse en el mercado invernal para poder luchar por los puestos de competición europea, de los que se encuentra a tan solo unos puntos, pero para ello debe mejorar su ataque ya que es de los menos goleadores del campeonato galo con solo 14 goles a favor. Eso sí, en contra lleva los mismos goles, lo que le permite mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Por ello, el presidente del Nantes, Waldemar Kita, está empeñado en fichar un delantero que se complemente con Kalifa Colibaly y su favorito es Kevin Gameiro. No ha habido contactos entre los clubes, tal y como afirma L'Equipe, pero según ha podido saber SUPER, no hace falta que los haya porque Gameiro no se plantea bajo ningún concepto abandonar el club de Mestalla. Al contrario, su objetivo ahora es convencer a Albert Celades para, una vez recuperado totalmente de su lesión, tener oportunidades como titular. Sin ir más lejos, en el partido del pasado sábado en Mestalla ante el Villarreal, fue suplente pero entró en el segundo tiempo en el minuto 69 sustituyendo a Maxi Gómez, pero en el primer balón que tocó, combinó en la frontal con Dani Parejo y de ahí nació el gol de la victoria marcado por Ferran Torres.

El Nantes tiene otras opciones para la delantera como es el futbolista del Oporto, Majeed Waris, y desde hace unas semanas negocia con el centrocampista Ben Arfa.