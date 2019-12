Mangala relata su dura historia de superación

Eliaquim Mangala ha vivido la mejor semana desde que es jugador del Valencia CF. El francés volvió a los terrenos de juego contra el Real Betis y regresó a Mestalla con victoria sobre el Villarreal. Aunque su gran triunfo no fue ganarle a los amarillos. El francés relata los momentos "muy duros" por los que ha pasado después de casi dos años sin competir y asegura que salir de esta lesión de dos años de calvario ha sido la "victoria más importante de mi vida". Sacrificio, esfuerzo y compromiso de seguir trabajando "a full" para el equipo. Esta es la entrevista íntegra del central en declaraciones al club:

¿Cómo estás?

Me siento muy bien, después de tanto tiempo sin jugar, me siento bien y me alegro mucho de volver a competir.

Tenías más ganas que nadie de sentirte futbolista.

Después de tanto esfuerzo y trabajo, tenía muchas ganas de volver, pero con paciencia sabía que iba a llegar el momento.

Has vuelto a buen nivel.

Sí, he pasado momentos muy duros, trabajando y pensando en el día a día. He conseguido volver a competir y ahora empieza un proceso nuevo de entrenar y competir. Es una prueba más en esta carrera".

Debutaste contra el Betis y luego contra el Villarreal en casa. Especial volver a Mestalla.

Para mí los dos partidos eran muy importantes. Contra el Betis fue el primero que siempre es más complicado a nivel emocional y ya el segundo stuve muy contento por volver a Mestalla.

Cariño de la gente.

Cuando estaba lesionado en el Manchester siempre sentí mucho cariño por parte de la afición del Valencia y se lo agradezco. La afición siempre me ha apoyado, incluso cuando estaba lesionado en el Manchester. Estoy muy muy feliz de volver a jugar.

¿Tenías muchas ganas?

Era muy agradable volver a jugar y volver a Mestalla, porque es un estadio muy especial para mí. Yo tengo una conexión muy gran con Mestalla y la afición y ahora a seguir trabajando y jugar más.

¿Cuándo te dice Celades que jugabas?

Celades no me dijo nada, me lo dijo la última charla antes del partido en la última reunión. Estaba muy tranquilo porque estaba entrenando con normalidad. Solo estaba esperando el momento, estaba tranquilo y me sentía preparado.

En el Villamarín te vimos feliz a pesar de la derrota.

Perdimos en el Villamarín, pero para mí era una victoria a nivel personal, por eso estaba muy contento.

Tus compañeros se alegraron.

Después del partido ante el Betis, muchos compañeros me dieron la enhorabuena y estaban muy felices. Es un vestuario que está muy unido, es muy importante, son buenos compañeros.

El vestuario te ha apoyado como una familia.

Somos una familia. Todos son importantes, los fisios... estoy muy agradecido por el apoyo de todos. Todos me ayudaron a volver. He hecho cosas que no hacía cuando juegaba, al final también es una experiencia.

Ha habido mucho sacrificio para volver.

Si quería volver a jugar en un equipo top que juega la Champions tenía que trabajar más. Si tenía que entrenar tres veces lo hacía. Con todo este proceso he aprendido mucho como funciona mi cuerpo. Salgo de esta lesión importante con mucha más capacidad mental y física.

Es una historia de superación.

Para mí salir de esta lesión es la victoria más importante en el plano personal, o de mi vida hasta ahora, gané muchos partidos, pero quizá sea la más importante en mi carrera. Ahora toca seguir trabajando y seguir creciendo y estar bueno para toda la temporada.

Llegas en un momento clave.

Estamos en diciembre y estamos creciendo en cada partido. El nueov entrenador llegó en un momento complicado, pero estamos evolucionando bien y tenemos un potencial muy grande como demostramos el año pasado. Podemos hacer cosas buenas, pero con tranquilidad y sacrificio y seguir trabajando.

¿Todo esto te ha hecho más fuerte?

Estaba muy abajo, estaba más solo, porque estaba centrado en mi recuperación y tenía más tiempo para pensar, mentalmente me ha ayudado mucho a crecer. Como la familia, los amigos, los compañeros, la afición... todos te dan un poco y al final es mucho.

¿Qué pensaste cuando volviste al Valencia?

No me lo esperaba, estuve casi un año trabajando para volver y el Valencia apareció de nuevo, no puedo pedir más.

Guardabas un buen recuerdo de Valencia.

Aquí pasé un año bueno personalmente, aunque deportivamente fue más difícil, pero siempre miro el lado positivo. Volver aquí era importante para mí.

Lo diste todo.

Soy así. Mi personalidad es cuando empiezo algo es hacerlo a full, y por eso estoy aquí de nuevo porque puedo dar más para el equipo.

Y ahora el derbi contra el Levante.

Tenemos una plantilla con un gran potencial y tenemos muchos lesionados, estamos demostrando tener mucha personalidad, sacrificio y esfuerzo. Hay que valorarlo. Estamos superando muchas cosas y hay que seguir concentrados y unidos más que nunca. Tenemos que pensar primero en el partido del sábado contra el Levante y luego ya prepararemos el parido del martes contra el Ajax.

El equipo no se rinde.

Tenemos un grupo muy unido, la temporada pasada esta plantilla también vivió momentos difíciles y los superó, los jugadores tienen un año más porque hay muchos jugadores jóvenes, hay más experiencia.

La afición está orgullosa del equipo.

Es algo importante, podemos ganar, empatar o perder, pero estamos demostrando en la cancha que hacemos las cosas buenas con sacrificio, hay cosas que podemos corregir y vamos a corregir.