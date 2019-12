El Valencia y la Federación se ven las caras en Arabia Saudí

El Valencia CF y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han viajado a Arabia Saudí y se han visto las caras en medio del descontento del club por el injusto reparto económico de la Supercopa de España. De momento, no hay avances en este sentido. Los miembros del club y de la RFEF se han dedicado a hacer trabajo de campo en Jeddah y cerrar todo lo relativo a la infrastructura de la competición -hoteles de concentración, campos de entrenamientos, estadio, salas de prensa, horarios de los partidos, etc-. El reparto económico, a falta de un mes para el inicio de la competición, continúa en el aire aunque la RFEF sigue trabajando para intentar aportar soluciones al respecto.

Luis Rubiales se comprometió en la reunión del pasado 25 de noviembre en las oficinas del club a pagar más dinero al Valencia. La RFEF se comprometió a encontrar un nuevo patrocinador para la Supercopa de España y, de no ser así, tener un gesto con el club a través de una compensación económica. Una declaración de intenciones que trasladó el Secretrario General de la RFEF, Andreu Camps, al Valencia y que de momento no se ha convertido en hechos. La RFEF calificó entonces la reunión de cordial y positiva. El Valencia, por su parte, siguió reclamando un reparto justo y no descarta ningún escenario incluido el arbitraje, según la cual un tercero totalmente autónomo decidiría sobre la justicia o no del reparto económico.

El Valencia ya sabe los horarios oficiales de la Supercopa de España en Arabia Saudí. La primera semifinal, que enfrenta al Valencia y al Real Madrid, se disputará el miércoles 8 de enero a partir de las 20:00 horas (hora española). Por su parte, el Barcelona-Atlético de Madrid se jugará el jueves 9 a la misma hora. La final será el domingo 12 a las 19.00 horas en el Estadio King Abdullah, sede de los tres partidos. El club también ha cerrado su reserva en el Hotel Ritz Carlton de Jeddah donde estará hospedado durante la competición. Además de miembros de la expedición del Valencia y de la RFEF, hay representantes de los otros tres clubes. Tampoco hay avances en lo relativo a la televisión. Rubiales, de hecho, se plantea demandar a RTVE por no pujar por la Supercopa al considerar que se trata de "una acción ilegítima".