Cillessen tiene la espalda al límite

La espalda de Jasper Cillessen está maltrecha. El portero del Valencia ha acumulado muchas caídas y golpes durante la temporada y su costado lumbar ha dicho basta. El sábado contra el Villarreal acabó dolorido y ha vuelto a resentirse en el entrenamiento del jueves. El holandés ha sido atendido por los médicos en el césped cuando solo habían trascurrido veinte minutos de sesión y se ha retirado del campo de entrenamiento con síntomas de preocupación. Afortunadamente la lesión no ha ido a mayores. Jasper ha sido explorado en el interior de las instalaciones para descartar una lesión de gravedad. Está con tratamiento médico y la idea es que pueda entrenar el viernes en la última sesión previa al Derbi si responde con normalidad al tratamiento y, sobre todo, si las molestias remiten.

«Jasper se ha retirado del entrenamiento por precaución por unas molestias y mañana -viernes- valoraremos la situación», explicaba Celades en rueda de prensa. La lesión no es grave, puede permitirle jugar el sábado, pero sí es un aviso para el futuro. Los médicos tendrán que estar muy pendientes de su espalda y es posible que Celades le tenga que dar algún descanso. No está descartado contra el Levante, pero tampoco tiene la titularidad asegurada. Sobre todo porque por el horizonte ya asoma el partido del martes contra el Ajax de Amsterdam con el pase a los octavos de final de la Champions League en juego. Mientras tanto, Jaume Domènech está preparado para jugar en el Ciutat de València. El de Almenara trabaja como el que más en Paterna a la espera de una nueva oportunidad. Sería la tercera de la temporada. Hasta la fecha fue titular en el empate contra el Getafe (3-3) y la derrota (3-1) frente Osasuna. El 'Gat' de Almenara siempre está listo para jugar y rendir al máximo nivel a pesar de su inactividad.

Garay y diez más en el Derbi

La buena noticia es que Ezequiel Garay -baja en Holanda por sanción- entrenó con normalidad por segundo día consecutivo y el sábado estará seguro en el Ciutat. Es un Garay y diez más. Denis Cheryshev y Mouctar Diakhaby siguen siendo duda. El francés y el ruso encadenan su tercer entrenamiento desde su lesión y aumentan sus cargas de trabajo progresivamente. Ambos llegan justos al Derbi y la prioridad pasa por no correr ningún riesgo y llegar en buenas condiciones a la Champions. Por su parte, Geoffrey Kondogbia, arrancó de nuevo con el grupo - el miércoles hizo el calentamiento- y está dispuesto a ayudar al equipo antes de las vacaciones de Navidad. Contra el Ajax es muy precipitado. El objetivo es el Madrid. Rubén Sobrino se incorporó definitivamente al grupo, mientras que Guedes, Kang In y Piccini siguen en la enfermería.



Ojo al tobillo de Soler

Carlos Soler trabajó por segundo día consecutivo al margen de sus compañeros. El centrocampista del Valencia sigue teniendo moletias en el tobillo derecho lesionado y la precaución es máxima. No entrenó con el grupo el miércoles y tampoco lo hizo el jueves. El 'chino' aprovechó los dos días para hacer trabajo específico y potenciar su maltrecho tobillo. Celades no quiere correr ningún riesgo con Soler y ha dado el visto bueno para que el futbolista entrene durante estos dos días al margen de sus compañeros. Esta mañana está previsto que regrese al grupo y en función de sus sensaciones se decidirá si juega o no de inicio. Aunque no tiene mucho margen por los lesionados, Celades podría hacer alguna rotación puntual pensando en el partido del martes contra el Ajax en la Champions League y Carlos podría ser uno de los que descanse de cara a Holanda. El técnico fue preguntado ayer sobre los posibles cambios que puede hacer en el Derbi y su respuesta fue la siguiente: «Vamos a sacar el equipo que creemos que es mejor, ya está, venimos a ganar como vamos a todos los sitios y sacaremos a los mejores», aseguró.