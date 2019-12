Ya hay TV para la Supercopa de España

Ya se sabe qué televisión retrasmitirá la Supercopa en España. Será Movistar el operador encargado de hacer llegar a los seguidores, entre ellos los del Valencia CF, el partido en directo, tanto de semifinales como la final.

Una vez que se descartó RTVE, que no pujaba por ese torneo porque se celebra en Arabia Saudí, un país en el que no se respetan los derechos humanos, y ambién quedaba descartada Mediaset, que ha hecho una oferta importante por la Copa del Rey y por la Eurocopa de fútbol del próximo verano, por lo que no se metió en la puja por este torneo, así como A3Media también queda fuera porque la Supercopa de España no ha sido realmente su objetivo (de hecho, últimamente está desmarcada del fútbol). Y Gol pertenece a Mediapro, en lucha abierta con la Federación Española de Fútbol presidida por Luis Rubiales.

El Valencia CF, por tanto, ya sabe los horarios oficiales y la televión que retransmitirá los partidos. El club también ha cerrado su reserva en el Hotel Ritz Carlton de Jeddah donde estará hospedado durante la competición. El club y la RFEF han viajado a Arabia para abordar temas relativos a la infraestructura del torneo y de momento no hay soluciones al injusto reparto económico.



Comunicado oficial de la RFEF



Los aficionados podrán seguir en directo los tres partidos de esta renovada competición y toda la información de los cuatro equipos que la disputarán. Movistar+ emitirá en directo y en exclusiva la edición 2020 y las dos siguientes de la Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

Así, Movistar+ emitirá la primera Supercopa en su nuevo formato con cuatro equipos -en este caso Valencia CF, FC Barcelona, Club Atlético de Madrid y Real Madrid CF- que se verán las caras en la ciudad saudí de Yeda, en dos semifinales los días 8 y 9 de enero de 2020, de las que saldrán los equipos que disputarán la final al domingo 12 de enero.

Para dar la cobertura que esta renovada competición merece, incluidos no solo los partidos sino los días previos, Movistar+ desplazará a Yeda a sus expertos en la cabina de comentaristas para la narración de los partidos: Carlos Martínez, Michael Robinson y Julio Maldonado; junto a los también habituales Ricardo Sierra y Mónica Marchante a pie de campo y en el palco de autoridades, respectivamente.

En las previas de las semifinales se analizarán los choques y se conocerá la última hora de los equipos, también con participación de protagonistas, al igual que se hará de cara a la final, aunque en este caso con mayor duración.

Tras cada partido, los enviados especiales analizarán todo lo sucedido en el terreno de juego, con las reacciones de jugadores, entrenadores y presidentes en el césped, palco, zona mixta y ruedas de prensa.

Los informativos de #Vamos mantendrán el seguimiento de la actualidad durante toda la semana y en la continuidad de '#Vamos en juego' durante el fin de semana, con conexiones con Yeda para conocer de primera mano las novedades de los cuatro clasificados.