Parejo - Roger: batalla entre los mejores de LaLiga

El Derbi llega con tres puntos de diferencia entre el Levante y el Valencia y la distancia podría ser mayor, para cualquiera de los dos clubes, si una de sus 'estrellas' hubiera fallado en los momentos clave. El impacto de Roger y Parejo es total para ambos equipos y eso se refleja en la clasificación. Con sus goles, el Pistolero ha generado siete puntos para el conjunto granota en la clasificación y el capitán valencianista ocho. Nadie en LaLiga, en base a los datos del estadista Fran Martínez, iguala esos registros y es que los tantos de uno y otro no son para ampliar goleadas o en momentos insustanciales de los partidos. Ambos contribuyen siempre en los instantes clave y en el Ciutat se verán las caras para intentar mantener esa línea determinante.

Tanto Parejo como Roger tienen además otro factor común. Ambos son los encargados de la responsabilidad de las penas máximas en sus equipos y tanto uno como otro tienen un cien por cien de acierto en LaLiga. Más allá del desacierto del capitán en la Champions, en la competición doméstica siempre ha sumado en los momentos importantes desde los once metros. Dos contra el Mallorca y uno contra Leganés, Alavés y Espanyol. Además de la falta contra el Atlético de Madrid. Si al Valencia le quitas los goles de Parejo el Valencia tendría de esta manera ocho puntos más en la clasificación. En el caso de Roger la estadística también le avala. La remontada contra el Villarreal llega de sus botas. Tras el fallo de Morales desde los once metros, al Pistolero no le falló el pulso. Su mentalidad le hace ser tan determinante como un seguro absoluto desde el punto de penalti y no falló en los dos ante el Villarreal para dar tres puntos en casa. Después, ante el Leganés y en un momento de necesidad, el delantero hizo el 0-1 y contra el Mallorca, en un cabezazo de nueve de área, abrió el marcador. En total siete puntos.

Para poner en contexto, en la lista de jugadores con mayor impacto goles-puntos en LaLiga Santander aparecen Benzema, Jaime Mata y Nabil Fekir, quienes han dado seis a Real Madrid, Getafe y Real Betis respectivamente. En definitiva, en el Ciutat de València se medirán frente a frente los hombres más determinantes de la competición. Una batalla a los puntos que puede hacer que Parejo meta distancia o que Roger se convierta en el líder de esa clasificación particular.



Dos roles distintos

Parejo es el lider total del Valencia. El capitán y no solo por el brazalete. Ha jugado todo esta temporada —excepto el 1-1 ante la Real Sociedad por una sanción de la temporada anterior— y además ha aguantado milagrosamente a esa racha de lesiones que ha dejado KO a muchos de los hombres de Celades. Con mayor o menor acierto, el futbolista valencianista es el motor del grupo. El centro de operaciones. Cuando está demasiado solo en salida de balón el equipo lo nota y se siente perjudicado y cuando da un paso al frente, como en esa media hora final excepcional ante el Granada, el Valencia es otro. En ese escenario, los equipos rivales preparan los partidos con el objetivo de frenar al '10' en salida para desconectar al Valencia por dentro y limitar el margen de influencia de un futbolista que desde la 2013/14 hasta la actualidad siempre ha disputado como mínimo 30 partidos de liga por temporada en el Valencia. Es decir, entrenador que pisa el banquillo, entrenador que confía su suerte a Parejo.

En el caso de Roger, y a diferencia de lo que sucede en el Valencia con el '10', cada verano aparecen rivales por el puesto. Dwamena, Boateng, Mayoral, Sadiku, Alex Alegría, Nano Mesa, Enes Ünal, Sergio León, Mayoral... Todos esos nombres han competido con el Pistolero desde que se logró el ascenso en la 2016/17. A pesar de eso, el nueve suele romper la puerta a base de goles y este año ya suma cuatro. En total ya son 20 desde el año del ascenso, donde hizo 22, algo que ni mucho menos le ha asegurado un lugar en el once, ese que sí parece tener para el duelo del Derbi de mañana después de ser suplente en el Coliseum Alfonso Pérez. Y como en su última titularidad, contra el Mallorca, saldrá con el cuchillo entre los dientes.



Además del protagonismo que comparten en el impacto goles-puntos, Roger y Parejo también coinciden en otro dato: los dos marcaron el curso pasado en el Derbi. La temporada pasada el Pistolero hizo dos para poner al Levante por delante en ambas ocasiones. El capitán igualó la contienda al final con el 2-2. ¿Volverán a repetir mañana en el Ciutat?