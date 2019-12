Así ven el Derbi Paco López y Albert Celades

Paco López y Albert Celades han sido los protagonistas de la rueda de prensa conjunto que ambos entrenadores han realizado en el Ciutat de València antes del Derbi de este sábado. Los entrenadores del Levante UD y Valencia CF han analizado la actualidad de sus respectivos equipos, marcados ambos por las lesiones.

Rueda de prensa íntegra

¿Cómo está la enfermería del Levante tras la lesión de Vezo? ¿Postigo puede arriesgar?

PACO. No tenemos a Vezo que tuvo el infortunio de la jugada, no tenemos a Duarte por el golpe el día del Mallorca y el día del Getafe que le dieron en la misma zona, Cabaco está recuperándose del tendón y Postigo lo tenemos así así y va a ser muy difícil que pueda llegar.



¿Qué ha pasado con Cillessen? ¿Llega Garay?

CELADES. Se ha retirado del entrenamiento por precaución por unas molestias y mañana valoraremos la situación, Garay ha completado casi todo el entrenamiento y mañana valoraremos los jugadores que tenemos y a partir de ahí haremos la convocatoria.



¿Qué temen del rival?

CELADES. Es un equipo muy atrevido, muy ofensivo que tiene buenos jugadores y una propuesta muy ofensiva y decidida, es un equipo que a todos nos gusta ver jugar, como local tiene unos números buenísimos y nos pondrá muchas dificultades.

PACO. No descubro nada nuevo si hablo del Valencia, es el actual campeón de Copa, tiene muchos jugadores internacionales, últimamente están jugando muy bien al fútbol, tienen un nivel altísimo y para ganar a equipos top hay que hacer las cosas muy bien y equivocarte muy poco y que los jugadores importantes estén a un nivel más bajo, pero depende de nosotros hacer las cosas bien.



¿Hay preocupación porque el equipo esté pensando en la Champions?

CELADES. Es sencillo, estamos focalizados en el Levante, hay que ir a paso a paso, mañana veremos los jugadores que tenemos disponibles y no vamos tan sobrados como para ir pensando en el martes, vamos afrontando las situaciones como corresponde, el Derbi es un partido importante para todos y no pensamos en el después.



¿Es el mejor partido para levantarse?

PACO. No sé si es el mejor, pero es el próximo, siempre que pierdes tienes ganas de que llegue y es este, el del Valencia, hubiera sido el rival que fuera te diría lo mismo. Intentaremos hacer las cosas bien para estar lo más cerca posible de la victoria.



Momento de dar continuidad a las sensaciones positivas del equipo.

CELADES. Por la parte que me toca estoy ilusionado con jugar un partido como este, es una situación nueva para mí. Los jugadores están teniendo una actitud buenísima, tenemos muchos jugadores fuera de disposición y el equipo no ha sido negativo, ha sido una oportunidad para otros y no tenemos ninguna queja, es admirable la predisposición de los jugadores y ojalá sigamos con las buenas sensaciones pero el sábado tendremos muchas dificultades.



¿Qué tiene este Ciutat para que ganen muy pocos?

CELADES. Si tiene estas estadísticas por algo será, la realidad es la que es, tiene unos números muy buenos en casa porque es un equipo muy bueno, con buenos jugadores y bien dirigido, si lleva tanto tiempo el Valencia por ganar aquí es porque es un campo muy difícil y con la rivalidad siempre la motivación es un poquito mas alta.



¿Puede estar el Valencia pensando en la Champions?

PACO. Los ojos los van a tener en el partido del sábado, no tengo duda, lo ha dicho el entrenador, saben que es un Derbi y el futbolista ya ha aprendido a diferenciar las cosas y darle la importancia a cada partido, los jugadores van estar pensando en nuestro partido.



¿Fuiste consciente de que la lesión de Guedes era tan grave en el primer diagnóstico? ¿Consultaste a Cugat? ¿Por qué metiste la pata cuando dijiste que estaba a punto de incorporarse?

CELADES Sí, dijo que no quería avanzar plazos porque ya me había equivocado con Guedes. El diagnóstico primero obviamente no era así, si no, yo no hubiera dicho lo que dije. Él está haciendo todo lo posible, está trabajando muy bien y lo que hacemos es ayudarle para que se incorpore o antes posible porque su voluntad es máxima.

¿No es más normal decir que los jugadores están pensando en el Ajax?

CELADES. La parte que me corresponde es intentar centrarme en el partido del Levante.



¿Cómo está Vezo anímicamente y cómo afronta la plantilla el partido?

PACO. Vezo está fastidiado porque venía jugando bien y una lesión siempre es un contratiempo, pero ya con la mentalidad de que la operación salga bien y pueda acortar plazos, es muy competitivo y ojalá los acorte. Este equipo desde que estamos nosotros hemos aprendido a convivir con la adversidad y lo tenemos que afrontar como hemos hecho tantas veces, hay que afrontarlo como un reto y no como una amenaza y más rodeado y apoyado de nuestra gente, tenemos gente del B preparada y con la ayuda de todos haremos un buen partido a pesar de la dificultades de no tener a los centrales disponibles.



¿Se plantea hacer rotaciones? ¿Cómo están los lesionados?

CELADES. Vamos a sacar el equipo que creemos que es mejor, ya está, venimos a ganar como vamos a todos los sitios y sacaremos a los mejores. En cuanto a los lesionados mañana haremos una valoración, Diakhaby, Cheryshev y Kondogbia se han incorporado y mañana haremos una valoración.



¿Qué alternativas hay para el centro de la defensa? ¿Están preocupados por el tema médico?

PACO. Trataremos de darle una solución, ya estamos en ello, en fútbol hay tanta variedad táctica, tiene tanta riqueza que trataremos de buscar soluciones. Respecto a las lesiones, ante una rotura de menisco de Vezo o el golpe de Duarte no creo que sea a causa del tipo de trabajo, en este tipo de lesiones hay poco que analizar.



¿Cuándo volverá Vezo?

PACO. Una operación de menisco son de 6 a 8 semanas dependiendo de la evolución.



¿Cuáles serán las claves del Derbi?

CELADES. El Levante es un magnífico equipo con unos números buenísimos, hay que intentar desconectar a sus jugadores más importantes aunque su fuerza radica en el grupo y en los automatismos tan definidos.

PACO. Son muchas, se tiene que dar muchas circunstancias, intentaremos dar con la clave que nos dé la victoria.



¿Cómo está físicamente el equipo?

CELADES. Lo hemos hablado y se debe a la gran cantidad de partidos que hemos afrontado, muchos jugadores han jugado más de lo que nos habría gustado, agradecemos el esfuerzo y la actitud de los jugadores.



¿Cuántas parejas han pasado por su pareja estos días?

PACO. Unas cuantas, aunque no sé si hay muchas, tenemos a los chicos del filial y entre todos los tenemos que ayudar y hago un llamamiento a la gente para que los apoye. No sé si jugarán los dos o uno, pero van a estar en la lista.

¿Desde cuándo os conocéis?

CELADES. Nos conocimos en un acto de hace un mes y fue un placer conocer a un persona como Paco. Destaco de él esa normalidad que desgraciadamente no se encuentra en el mundo del fútbol.



Todas las entradas vendidas en la zona visitante.

CELADES. Para nosotros va a ser muy importante contar con el apoyo de la afición, sabemos que tendremos su apoyo y siempre es de agradecer que nos sigan fuera de casa.



¿Te planteas que el equipo pueda jugar diferente arropando más a la defensa?

PACO. Trataremos de buscar lo que pensamos que es mejor, no sabemos cómo se puede desarrollar el partido, pero no vamos a cambiar nuestras señas de identidad, somos lo que somos, haremos los matices tácticos necesario porque no todos los jugadores son iguales, pero el ADN del equipo tiene que estar presente.



¿Cómo veía el Derbi desde fuera?

CELADES. Lo veía como un Derbi de ciudad, como un partido especial, y en un partidos las diferencias económicas quedan a parte.



Roger decía que no entendía mucho su situación porque pasa de marcar a la suplencia. ¿Cómo se explica? Es extraño.

PACO. Será extraño para quien quiera verlo extraño, el equipo siempre está por encima de las individualidades y Roger lo sabe, todos quieren jugar y creen que merecen jugar pero hay unos compañeros y un equipo. Entiendo a Roger, hemos hablado infinidad de veces, pero todos quieren jugar y todos trabajan para jugar, esto no solo se basa en los goles, se basa en mucho más, Roger sabe perfectamente su rol en el equipo, queremos que el Valencia gane, no que gane Roger o que gane Mayoral o Campaña, queremos que el Levante gane.