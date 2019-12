Levante UD - Valencia CF: Un Derbi para dar la cara

Los Derbis, como las finales, no se juegan. Se ganan. Cuando empiece a rodar el balón en el césped del Ciutat de València poco importarán las lesiones del Levante. Tampoco la sombra del Ajax de Amsterdam que planea en el Valencia. Ni el descalabro en el centro de la defensa de Paco López ni la proximidad de la 'final' de la Champions League del martes serán excusa. Solo vale ganar. Por el orgullo de dos aficiones vecinas, por una rivalidad histórica que cumple 30 derbis y por la necesidad cada vez más asfixiante de puntos en LaLiga de unos y otros. Los objetivos de la temporada no esperan. El Levante necesita levantarse después del doloroso revés en Getate, afianzarse en la zona media de la clasificación y seguir poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso. Igual de importante es para el Valencia. El Sevilla se ha disparado y no existe otro camino posible que seguir atacando la cuarta plaza. La ciudad se para noventa minutos. El fútbol manda. Para los dos barrios el Derbi de la ciudad es la vida.

El partido está roto desde que Paco López se quedó sin centrales a las puertas del Derbi. Sin Rubén Vezo, Erick Cabaco, Sergio Postigo, Rober Pier y Óscar Duarte todo es más difícil para el Levante. El mensaje del técnico granota es diferente de puertas para adentro. El equipo está acostumbrado a convivir contra las adversidades y afronta la plaga de bajas como un reto y no como una amenaza. No le queda otra. La gran baza del Levante es el poderío en el Ciutat al lado de su gente. Cuatro victorias en siete partidos como local infunden mucho respeto. Que se lo pregunten al Barcelona. El líder sufrió en sus carnes la apuesta atrevida y ofensiva de Paco y a Celades no se le ha olvidado. El de Silla no está dispuesto a traicionar las señas de identidad de su equipo a pesar del agujero en defensa. El Levante jugará a lo mismo. «Somos lo que somos». El estilo no se negocia y menos en un Derbi. Lo que sí está obligado a corregir Paco es la debilidad del equipo en los centros laterales y el balón parado. El Coliseum demostró que son las verdaderas asignaturas pendientes.

El peligro del Valencia en el Derbi, además del Levante, se llama Ajax. El equipo no puede permitirse el lujo de saltar al césped del Ciutat con un ojo mirando al partido del martes en Holanda. «Nos vamos tan sobrados como para pensar en el Ajax», avisaba Celades. El equipo aprendió la lección contra el Betis tres días antes de la visita del Chelsea. No salir al cien por cien en primera división es sinónimo de derrota y los jugadores lo saben. La buena noticia para el Valencia es que en este partido existe un componente emocional que lo hace diferente al del Villarreal. El Valencia tiene hambre de Derbi. Los Parejo, Rodrigo, Gayà y compañía han crecido en el club a base de palos en el Ciutat. Años después son capitanes y tienen ganas de poner fin a la escalofriante racha negativa del Valencia en Orriols. Allí no ganan desde el 5 de noviembre de 2011 con goles de Tino Costa y Javi Venta en propia puerta tras jugada de Jordi Alba. Desde entonces, cuatro derrotas y dos empates. Marcelino García Toral, Gary Neville, Nuno Espírito Santo, Juan Antonio Pizzi y Mauricio Pellegrino. Nadie ganó allí. Es la hora de Celades. Y también la de Paco. Porque no hay mayor refuerzo anímico para los dos equipos que salir del Ciutat con la victoria bajo el brazo. ¡Larga vida al Derbi!



Alineaciones probables