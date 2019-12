Celades: "¿Parejo? Nos gustaría darle descanso, pero la dificultad de los partidos lo hace imposible"

Albert Celades se mostró contento, pero prudente, tras la victoria del Valencia CF sobre el Levante UD en el Derbi del Ciutat. Estas fueron sus palabras:

Usted dijo que no tenía el objetivo de dejar huella, pero de momento ganó por vez primera en Stamford Bridge, en el Nuevo San Mamés y ocho años después en el Ciutat de València...

"Me han contratado para hacer un trabajo. Este no es el Valencia mío, es de los valencianistas. Lo que nos interesa es ir todos juntos, que vaya de la mejor manera. Es el Valencia de todos"

¿El martes puede ser un partido similar de ida y vuelta en la Champions?

"Analizaremos bien, nos prepararmeos y pondremos en marcha el plan de juego. En Holanda jugaremos contra equipo muy bueno, que hizo una gran temporada el año pasado en Champions, con los automatismos bien definidos y una manera de juego muy marcada. Decidiremos qué es lo mejor. En un partido puede haber varios partidos a la vez. Tendremos que hacer un gran partido desde el primer minuto al último. No podemos creernos que todo será sencillo en Ámsterdam"

26 puntos, por primera vez dormirán en puntuación de zona Champions

"Sí, sin duda, al final en el fútbol profesional lo más importante son los resultados. Más allá, están las sensaciones que transmite el grupo, los que nos seguís sabéis las dificultades a las que nos enfrentamos, las bajas, aunque vamos incorporando jugadores. Muchos jugadores juegan más de lo que nos gustaría. Sin duda, asentarse en puestos de arriba es una motivación grande para insistir, y este equipo sigue en la lucha independientemente de los obstáculos. La mentalidad es muy importante para superar adversidades. Es el camino y un refuerzo para todos los que estamos en el Valencia CF.

Suplencia de Gayà

"No le pasa nada"

¿El espíritu de reaccionar es la gran fuerza de este equipo?

"El Valencia es un equipo con muy buenos jugadores en un club grande. Pero, sin duda, si me quedo con algo desde que estoy aquí, es con la voluntad para dar la vuelta a situaciones difíciles y no resignarse jamás de este equipo. El querer seguir y dar la vuelta, el querer y volver a intentarlo... Cuando trabajas con un grupo así todo es más sencillo"

El cansancio de Dani Parejo

Nos gustaría dar descanso, no sólo a Dani, a alguno más, pero la dificultad de los partidos lo hace imposible. Él transmite que se encuentra bien, es increíble lo que hace. Algo muy importante dentro y fuera del campo, lo que contagia en el vestuario marca el camino de lo que queremos"

Defensa demasiado retrasada

"Es cierto que ha habido momentos en los que hemos defendido más atrás de lo que queríamos. El Levante nos ha hecho retroceder porque tiene muy buen equipo. Aún así, estábamos cómodos, independientemente de ello, estábamos saliendo con peligro al ataque y no recibíamos oportunidades claras de gol. Nos gustaría estar algo más arriba, pero no estábamos incómodos en el partido y se aprovecharon las condiciones para correr de Ferran, Rodrigo o Ferran"

¿Vio el Ajax-Willem II (0-2)? ¿Qué ideas puede extraer de esa derrota de los holandeses?

"No he podido verlo aún. Esta noche o mañana por la mañana lo veré. De momento, estamos en desventaja porque hemos jugado un día más tarde, es poco tiempo de recuperarnos de un partido exigente. Esta factura la pagamos con el Villarreal, ahora es una situación parecida. No podemos cambiarlo, nos toca preparar el partido de la mejor manera. Sabemeos que será muy difícil, la oportunidad que tenemos y trataremos de no desaprovecharla"

El cambio de Coquelin

"Está bien, fue porque tenía tarjeta y precaución. Además, queríamos dar entrada a 'Diakha'. Garay está sancionado el martes. No sabemos con los que contaremos (centrales). Queríamos meter un jugador más en la dinámica, a Diakhaby, y a partir de ahí decidir"