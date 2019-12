"Este equipo se repone ante las adversidades"

Jaume Costa ha destacado que el equipo ha vuelto a ganar en un campo en el que hace años que no lo hacían y es que el Valencia CF ha logrado remontar a un buen Levante UD. Estas fueron sus palabras:

Desde 2011 no ganabais. Habéis sabido darle la vuelta.

Los derbis son complicados. Te motivas, tienen un gran equipo e iban a salir a tope. No hemos estado bien los 35 primeros minutos, creaban mucho peligro. Hemos sabido cambiar la dinámica y el sistema. Sabíamos que la segunda parte íbamos a ir a morir.

A por el Ajax

Es inevitable pensar que una victoria te da moral. Íbamos a ir con la misma moral a Ámsterdam ganáramos o perdiésemos. Hay que ir a por todas ante un rival que ya nos dio muchos problemas. Pensábamos sólo en ganar aquí, conseguir los 3 puntos para estar mas arriba en la clasificación.

El equipo

Este equipo siempre se crece, siempre da la cara y hoy no hemos sido menos. Se nos han puesto por delante con un resultado abultado, hemos sabido reaccionar. Nos ha dado la vida ese último minuto de la primera parte.

Muy bonito e ilusionate

Siempre sudar esta camiseta después de 10 años es un orgullo. Al margen del Derbi, estoy muy contento cada vez que salgo al campo.

Hoy estás contento, ¿es un reflejo de todo el equipo?

Es un reflejo de cómo está el equipo durante toda la temporada. aunque las cosas vayan mal sabemos podemos revertir la situación. No pensábamos en el martes, pensábamos en los tres puntos. Mañana a pensar en el partido más importante del año.

Renovar con el Valencia

No pienso en eso. Me gustaría quedarme, pero pienso en el día a día. En estar con 31 años bien y sudar por la camiseta. Te diría que sí, pero no pienso en ello, que estoy disfrutando del equipo, de los compañeros, del momento que estoy viviendo, de lo que me ha dado la vida que es un gran equipo trabajo para da rel máximo.

Estamos para sumar para demostrar que somos 25 que queremos dar la cara siempre, juegue quien juegue. Esta siendo así todo lo que llevamos de temporada.

Como esperas que sea el partido vs Ajax?

Espero ganar, me da igual como sea. Ahora estamos disfrutando de la vitoria pero sabemos que es un rival muy complicado. Mañana analizaremos el partido y a por todas.