Al Real Madrid se le acumulan los problemas ante el Valencia CF

Zinedine Zidane tendrá que parchear el flanco izquierdo de la defensa en Mestalla. Ferland Mendy ha sido expulsado ante el Espanyol, por doble amarilla (82'), y su baja se suma a la de Marcelo, fuera de combate por un problema muscular en el sóleo izquierdo. El brasileño necesita un milagro para la cita del próximo domingo.

No es la primera vez que Zidane tiene a Mendy y Marcelo fuera de combate. Hay referencias esta misma temporada, ante el Granada, el técnico blanco solventó el problema cambiando a Carvajal de lateral. Odriozola entró en el once para cerrar por derecha. Hay una tercera vía que pasa por Nacho Fernández. El polifacético defensor se ha quedado fuera de la lista y todavía está sin ritmo tras sufrir una lesión de ligamentos. Ante Atlético y Osasuna, fue el central madrileño quien se ajustó al lateral izquierdo, como tantas veces ha hecho. La duda está en su estado físico. Precisamente no participa en LaLiga desde el choque en el Metropolitano, jornada 7. Por otro lado, en los últimos días se ha dado a conocer la baja de Hazard, acumulando los problemas para los de la capital de España.

En cualquier caso, hay que recordar que antes de medirse con los de Celades, el Real Madrid debe disputar un encuentro de Champions... y pocos días después, el Clásico contra el FC Barcelona.