Ajax - Valencia | Ferran dejó huella en Tagliafico

Nicolás Tagliafico es uno de los futbolistas más importantes del Ajax. El argentino, llegado desde Independiente en enero de 2018, ha encajado como un guante en el ecosistema de la entidad de Ámsterdam. Su experiencia (27 años) y su carácter competitivo son un plus para Erik ten Hag; es el contrapunto dentro de un equipo que acostumbra a incorporar elementos tiernos y jóvenes. El curso pasado firmó goles valiosos, los ajaccied dominaron por completo en el marco de los Países Bajos y se habló de un salto a un campeonato superior tras alcanzar las semifinales de Champions, pero no decidió no salir por compromiso y validez del proyecto. En este tiempo, pocos atacantes han sido capaces de descubrir sus carencias y marcarle las costuras, hasta que en octubre pasó por Mestalla. El lateral izquierdo vivió minutos de pesadilla ante Ferran Torres. El extremo se encargó de desquiciarle y de llevarlo al límite, sobre todo, mientras hubo vida, durante la primera parte.

Ferran-Tagliafico fue uno de los duelos más potentes del choque en Mestalla y promete de nuevo en el Johan Cruyff Arena. El fútbol neerlandés siempre fue cuna de grandes extremos por velocidad, uno contra uno y llegada a gol. Ferran se ajusta al prototipo, pero con sello de la ciudad deportiva de Paterna. El lateral izquierdo lleva cicatriz desde esa segunda jornada, en la que sólo pudo frenarle con faltas. Así se llevó una amarilla. Lisandro Martínez –mediocentro– tuvo que acudir al rescate para cortar la sangría de ese uno contra uno y aplicar un dos contra uno. Esa evolución de potencia, centímetros y técnica le pasó por encima. Lo mismo le sucedió a Sergiño Dest, cuando asomó por izquierda. Guedes también participó aquella noche, aunque ahora se espera a Soler.



La ruleta rusa a la holandesa

«Rodrigo se mueve bien entre líneas y tienen extremos rápidos», analizó en referencia a los peligros del Valencia. Tagliafico ha sido entrevistado por la agencia EFE en estos días de previa y sabe que no va a ser fácil: «El partido de Mestalla no era para un tres a cero». El resultado devoró actuaciones importantes, como la de Ferran, el clásico extremo. Las áreas marcaron la diferencia: Onana, Parejo, Rodrigo... El Valencia ya sabe cómo funciona la ruleta rusa al estilo Ajax. Como mínimo, exige golpear duro en cada ocasión –que siempre conceden– y tener un portero que pare mucho.

«Al principio era un partido más parejo, el Valencia podría haber hecho un gol», añadió Tagliafico, para quien una de las claves del encuentro fue el penalti fallado por Dani Parejo cuando iban 0-1. «El haber errado el penal a ellos los bajó un poco, a nosotros nos levantó y terminó dándose el partido. El rival obviamente en su casa quiere salir a ganar y ahí es donde nosotros encontramos los espacios y pudimos convertir», dijo el argentino. El Ajax domina, pero tiene doblez porque se maneja de escándalo cuando puede correr porque interpreta bien la contra.



Dominar el centro del campo

«Vamos a tener que estar concentrados al cien por cien y hacer lo nuestro, lo que identifica al Ajax: posesión, tenencia de balón, movimiento, mucho movimiento y ser muy agresivos, más que nada en los primeros minutos», insiste Tagliafico. El Ajax podría introducir a Edson Álvarez para reforzar el mediocentro, junto a Lisandro Martínez, con Van de Beek en la mediapunta y Ziyech a la derecha, como actuaron en Mestalla. Los neerlandeses respetan a la dupla Parejo-Coquelin. «Tienen un muy buen mediocentro, jugadores que son muy inteligentes y con muy buen manejo de balón. Coquelín y Parejo son buenos jugadores», aseguró el argentino, que insistió en la importancia de Lisandro: «Si nos empiezan a manejar el partido, se nos va a poner muy difícil». Sin Neres o Labyad (lesionados) y con Noa Lang verde, la recuperación de Promes y la composición de la sala de máquinas puede ser determinante también. En el Johan Cruyff Arena reclaman la ayuda de Ryan Gravenberch o Razvan Marin, pero Ten Hag decide. Hasta ahora ha dado poco margen a jóvenes como Carel Eiting o Jurgen Ekkelenkamp y ha optado por vías más conservadoras como reciclar a Mazraoui como interior. No es día para experimentos.