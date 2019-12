Ajax - Valencia CF: Jaume es experto en finales

Jasper Cillessen está descartado para viajar a Ámsterdam. La lesión que sufrió en el Ciutat de València le impedirá regresar a su país. El portero holandés ni siquiera se pudo someter el domingo a pruebas médicas en el gemelo externo de su pierna derecha. La inflamación no remite y los médicos han optado por esperar unos días para que la zona lesionada se enfríe. Albert Celades activó el protocolo de emergencia y ni siquiera permitió que el tercer portero Cristian Rivero se visitiera de corto con el Mestalla. El canterano se sentará en el banquillo del Johan Cruyff Arena. En la portería estará Jaume Domènech. El 'Gat' de Almenara fue decisivo en el Derbi y también quiere serlo en el Holanda. Su espíritiu ganador, su fuerza mental, su liderazgo en el vestuario, su energía positiva y su capacidad para crecerse ante las adversidades le convierte en un activo fundamental en un partido a vida o muerte a noventa minutos como este. Por eso es uno de los capitanes de la plantilla. El factor Jaume juega y mucho.

El destino y la plaga de lesiones musculares del equipo ha querido que el héroe de la final de Copa del Benito Villamarín vuelva a la portería para la 'final' contra el Ajax con el pase a los octavos de final de la Champions en juego. Un territorio que el Valencia no pisa desde marzo de 2013. Jaume será el encargado de frenar a los de Erik Ten Hag. Una difícil misión para la que se siente preparado. Ganas no le faltan. Ambición tampoco. La temporada no está siendo fácil para el 'gat'a nivel individual y el escenario ahora mismo no puede ser mejor para él. A Jaume se le presenta la gran oportunidad para reivindicar su estatus y demostrar que está perfectamente capacitado para ser primer portero del Valencia. Ya lo hizo el sábado contra el Levante. El de Almenara esperaba más protagonismo esta temporada después de su brillante final de temporada cuando levantó la Copa contra el Barcelona de Leo Messi y certificó la cuarta plaza ante Alavés y Valladolid en los dos últimos partidos de LaLiga. Ese salto de calidad no se ha traducido en minutos. Jaume solo ha sido titular en 2 de los 21 partidos oficiales de la temporada. Participó en el empate (3-3) contra el Getafe y en la derrota (3-1) ante Osasuna de Liga. Aquel último partido en Pamplona le dejó un mal sabor de boca. Su exigencia consigo mismo es tan elevada que abandonó El Sadar con la sensación de no haber aprovechado su titularidad. No han sido semanas fáciles para Jaume. Su respuesta, como siempre, fue entrenar como el que más y prepararse para una nueva oportunidad. Esa llegó el sábado en Orriols y esta vez Jaume no la dejó pasar. Portería a cero en 63 minutos y dos paradas clave a remates de Morales y Roger con 2-1 en el marcador que lanzaron al Valencia hacia la remontada.



De estreno

Jaume se estrenará en Champions esta temporada. El '1' no participó en ninguno de los cinco partidos de la fase de grupos. Hay que remontarse hace justo un año para encontrar su última aparición en la Liga de Campeones. Fue el pasado 12 de diciembre de 2018 en la victoria (2-1) sobre el Manchester United en Mestalla. Antes disputó seis encuentros de la fase de grupos de la máxima competición europea en 2015 contra Olympique de Lyon, Zenit y KAA Gent.

Ha llegado su hora. La de Jaume y la del equipo. Porque el 'gat' siempre antepone los intereses colectivos a los personales. El sábado justo después del Derbi lanzó un mensaje de apoyo a Cillessen a través de sus redes y la zona mixta del Ciutat. «No es agradable jugar por la lesión de un compañero. Yo trabajo para estar disponible y ayudar y en ese sentido me voy satisfecho con el trabajo. Ahora vamos con confianza a Ámsterdam a dejárnoslo todo, es una final para nosotros». Jaume es un líder. Lo demuestra día a día dentro del vestuario. El martes quiere hacerlo fuera. En el césped. Es su momento. Nadie mejor que él simboliza la confianza del equipo en ganar en Ámsterdam. El vestuario se siente fuerte y tiene razones para creer. Sería como para que Jaume volviera a subirse al larguero.