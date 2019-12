"¿Por qué no podemos ganar? Somos el Valencia"

Carlos Soler ha sido el protagonista en la sala de prensa del Johan Cruyff Arena. El centrocampista del Valencia CF está convencido de que el equipo está capacitado para ganar en Holanda como demostró contra el Chelsea en Londres. El '8' espera un "partido largo" y avisa de que al Ajax "le gusta tener el balón y tenemos que aprovechar los espacios". El 'chino' destaca la "oportunidad única" que tienen para pasar a octavos de final de la Champions, no desvela si jugará con trivote o con el 4-4-2 y habla con optimismo de su renovación de contrato. "Estamos hablando, es así, a mí me gustaría seguir más años, llevo desde los siete años aquí y si estamos hablando es por algo". Esta fue su rueda de prensa íntegra:



¿Cuál es la fuerza del Ajax?

Creo que el Ajax ya demostró el año pasado lo que es, es un grandísimo equipo que ganó en campos difíciles, como en los de la Juventus o el Madrid, al Ajax le gusta tratar el balón, salen con el balón jugado, en Mestalla lo demostraron en un partido en el que el resultado fue un poco abultado, pero ellos hicieron las que tuvieron y creo que mañana va a ser un partido largo donde vamos a tener nuestras opciones. Ellos van a querer el balón, pero les hemos estudiado, sabemos sus puntos débiles y vamos a intentar sumar los tres puntos y pasar como primeros de grupo que es lo que queremos.

¿Qué supone el partido de mañana?

Para nosotros es una oportunidad única, hacía mucho tiempo que no teníamos esta posibilidad y sabemos que ganando estaríamos en octavos, venimos de una racha bastante positiva, hemos ganado los dos últimos derbis y nos daría un subidón muy importante ganar aquí porque es un estadio muy complicado, nosotros ganamos en el campo del Chelsea y... ¿por qué no ganar mañana? Hay lesiones que es una pena, yo también pasé por ahí y se pasa mal, pero viene gente del filial que viene a ayudar y los que estamos aquí tenemos que sacar esto adelante.

¿Sirve de referencia o para pulir errores el partido de Mestalla?

En ese partido tuvimos bastantes ocasiones, palos, un penalti... ellos tuvieron más de tres ocasiones, pero las claras las metieron y eso marcó la diferencia. Hace tiempo de ese partido y mañana será otro totalmente diferente, puede ser un partido largo, tenemos que tener paciencia, ellos intentarán tener el balón, pero también son verticales los de arriba, son de lo mejor de Europa arriba, pero nosotros les podemos hacer daño como al Chelsea en Stamford Bridge. El Chelsea ganó aquí y... ¿por qué no nosotros? Somos el Valencia. Cuando salió el grupo sabíamos que era difícil y hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros mismos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar.

¿Te ves más jugando en el trivote o en banda?

Al final el míster es quien decide, él no le da mucha importancia al sistema, es verdad que en los dos últimos partidos hemos cambiado a los 20-30 minutos y nos ha ido bien, pero mi posición en el campo no me importa. En los últimos años he jugado en la derecha, este año he jugado en derecha, en la izquierda, en el doble pivote, delante de los centrales contra Osasuna, llevaba tiempo sin jugar por la lesión y tengo muchas ganas de ayudar, el sistema da igual, mañana lo veréis.

¿Hay algo nuevo sobre tu renovación?

Lo más importante es el partido de mañana, estamos hablando, es así, a mí me gustaría seguir más años, llevo desde los siete años aquí y si estamos hablando es por algo.

¿Es el momento de explotar el contragolpe?

El otro día se nos dio bastante bien, manejamos diferentes registros en 4-4-2 y 4-3-3, al Ajax le gusta tener el balón, pero también son muy verticales, ellos tienen el balón y nos pueden dejar espacios y lo podemos aprovechar, queremos estar dentro del partido y tener opciones durante todo el encuentro y estamos con la mentalidad a tope porque es una oportunidad única.

¿Qué le dirías al aficionado que va a estar mañana en esta final?

Primero dar las gracias a estos aficionados que vienen a vernos, 1.400... nos van a ayudar y empujar como cada valencianista desde su casa, les diría que estén los 95 o 100 minutos con nosotros, tenemos una oportunidad muy bonita, si ganamos estamos en octavos de final y era muy complicado porque el Ajax y el Chelsea con equipos tops. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar.

¿Qué hacías hace 8 años cuando el Valencia jugaba la última vez en octavos?

Supongo que estaría jugando en el Infantil, me acuerdo de esa última vez, fue una pena, pero mañana para mí es algo increíble poder estar en el campo o donde me toque, poder vivirlo en primera persona es algo increíble. Nunca me lo había imaginado con 14 años.

¿El equipo está más fuerte que el año pasado en Champions?

En Champions hemos demostrado que hemos ido al campo del Chelsea y hemos ganado, en el campo del Lille no fue un partido bueno y llegamos a la última jornada con las opciones intactas, si ganamos estaremos en octavos, el año pasado no pasó eso y lo daremos todo para devolver al Valencia donde se merece.