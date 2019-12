"Los jugadores están preparados para dar un paso adelante"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, cree que el partido que afronta su equipo este martes ante el Ajax y en el que pueden lograr la clasificación matemática para los octavos de final, es, sobre todo, una excelente oportunidad para sus jugadores: "Desde que estoy aquí me han demostrado que están preparados para dar ese paso, creo que es un paso que tiene que dar ellos en sus carreas y nosotros como equipo", ha dicho. Esta es la rueda de prensa del entrenador valencianista.

¿Va a estar pendiente del otro partido?

"Estamos focalizados e nuestro partido, además es a la misma hora. El mismo resultado que el Chelsea nos clasificaría pero estamos focalizados en nuestro partido sin pensar en el otro partido del grupo".

¿Es importante la baja de Cillessen?

"Es una lástima, la suya y las otras, porque es un partido que ningún jugador se quiere perder".

¿Cómo ganarle y qué opinión tiene del Ajax?

"Es un gran equipo, de los mejores de Europa y del mundo, tiene una base de jugadores similar a la temporada pasada, con automatismos determinados y una filosofía marcado por el club. Tiene jugadores con mucho talento, nosotros venimos a disputar el partido con la mejor mentalidad sabiendo de la oportunidad que tenemos".

¿El partido de Mestalla ante el Ajax sirve de referencia?

"Fue un partido que a pesar de que ha pasado mucho tiempo nos puede ayudar, lo hemos vuelto a ver y hay situaciones que podemos utilizar para nuestro plan de juego y para interpretarlas mejor. En aquel partido, hasta el 0-3 la diferencia estuvo en la definición, que es una de las cosas más importantes del fútbol. Ellos lo hicieron de maravilla y nosotros no y eso nos penalizó".

¿Qué partido espera del que juegan Chelsea y Lille?

"Lo que nosotros creemos es que el Chelsea, jugándose lo que se juega y el Lille sin jugarse nada, entendemos que la victoria del Chelsea será más normal. Estamos focalizados en lo que podemos controlar, sabemos que vamos a tener que hacer todo bien para ganar, pero no solo un aspecto o dos del juego, defender, atacar bien, aprovechar las opciones que tengamos cuando lleguemos al área rival. Cuando juegas contra equipos tan buenos cualquier cosa te penaliza, y tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar"

¿Se plantea hacer alguna sorpresa en el once y dejarla para el segundo tiempo o los minutos finales?

"Como todo el mundo sabe los partidos no los deciden solo los que juegan de inicio, también desde el banquillo. Y eso nos hace pensar en las diferentes posibilidades que nos da el partido., Vamos con muchas bajas y algo que nos pasa desde hace tiempo, pero es admirable ver como el grupo de jugadores se rehace ante esto, y esta situación es una más. Tenemos muchos canteranos y eso también es una alegría para todos nosotros. Estamos muy pendientes de lo que suceden el a academia, y darles la oportunidad de que disfruten, es una suerte para ellos. Las bajas son una pena porque todos quieren jugar partidos como estos pero es una oportunidad para los demás, todos están deseando jugar y entrenando para aprovechar la oportunidad y además la mayoría de los jugadores lo están haciendo, no tengo ninguna queja. Será una oportunidad para otros jugadores que tienen menos minutos de los que merecen y que den un paso adelante y aprovechen el momento".

¿Qué partido espera? ¿La presión es para el Ajax?

"No sé qué partido vamos a ver, está claro que los dos nos jugamos la clasificación con otro que también está implicado. Somos dos equipos que buscamos la portería contraria, queremos ganar cuada uno con sus armas. Espero un partido bonito, atractivo para el espectador y con la motivación muy alta por ambos lados. El Ajax viene de ser semifinalista de Champions no jugó la final por un momento. Lleva mucho tiempo jugando a un altísimo nivel y no sé si tienen más presión ellos que nosotros. Nosotros lo afrontamos como una oportunidad y creo que estos jugadores están preparados para dar ese paso. Es oportunidad para ellos para seguir avanzando en sus carreras. Es una prueba de madurez para este grupo que está superando muchas adversidades"

¿La experiencia como futbolista en este tipo de partidos le viene bien como entrenador?

Yo intento transmitir a los jugadores algunas experiencias que he tenido que creo que pueden valer para afrontar situaciones pero eso no es la panacea de anda, lo importa es como afronten los jugadores las diferentes situaciones del juego, y cuando llegas al alto nivel la mentalidad es lo que marca la diferencia y estos jugadores están preparados para dar ese paso, lo veo así. Desde que estoy aquí me han demostrado que están preparados para dar ese paso, creo que es un paso que tiene que dar ellos en sus carreas y nosotros como equipo. Es diferente ser jugador a ser entrenador, como jugador no te preocupas tanto ni le das tantas cosas a la cabeza".

¿Cómo está Parejo desde el punto de vista físico?

A Parejo le veo con suficiente energía, además hemos hablado después del partido ante el Levante, el Ajax tiene un día más de descanso y eso no es ningún a tontería, es importante, pero ese déficit que podamos tener lo podemos suplir con la ilusión que tenemos y la oportunidad tan grande, que lo demás queda a un lado. Todo el mundo sabe que independientemente de la dificultad que mucha gente nos transmite, a nosotros nos gusta más hablar de oportunidad y tenemos una oportunidad muy buena. Es un grupo difícil con equipos que son de los mejores del mundo y con el Lille que tiene muy buen nivel. Llegar a la última jornada dependiendo de ti mismo es porque el equipo ha competido bien, dependemos de nosotros sabemos la dificultad que conlleva pero estamos focalizados con la mentalidad y la energía necesaria para afrontarlo de la mejor manera".

El Ajax viene de perder en casa 0-2.

"Hemos visto muchos partidos, además del de Mestalla, es uno partido más que hemos visto y todo puede ayudar, es más información, no creo que la derrota del otro día sea determinante para nuestro partido ni creo que vaya a tener más influencia en el partido. El Ajax está acostumbrado a jugar partidos grandes y están acostumbrados a esto.

No tenemos tiempo para lamentarlos por las lesiones, y tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento con los recursos que tene3mos. Hay que destacar el mérito de los jugadores, destacar cómo afrontan la situación y creo que tiene mucho mérito lo que están haciendo estos jugadores".

¿Tantas lesiones son un problema?

"Es cierto que hay muchas bajas y parece que estamos en un bucle del que no salimos, vamos recuperando jugadores pero van cayendo otros, es la realidad. Nos preocupa y nos ocupa y tratamos de ponerle solución, pero no tenemos una respuesta clara a esa situación, a parte de que hay muchos partidos, per más allá de esos, de contusiones o lesiones musculares, nos gustaría que terminase, pero no podemos pararnos a lamentar las bajas que tenemos, hay que aprovecjar los recursos que tenemos. Por otra parte, las lesiones posibilitan que haya jugadores de la casa, que vienen con ese sentimiento de pertenencia, y eso también es positivo".



