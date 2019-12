Maxi Gómez es baja para la final de Amsterdam frente al Ajax

Jaume será la gran novedad en el once.

Jaume será la gran novedad en el once. F. CALABUIG

El Valencia CF se ejercita en la ciudad deportiva de Paterna antes de viajar esta tarde (16:45) a Ámsterdam. Albert Celades prepara el partido de Champions contra el Ajax con la baja de última hora de Maxi Gómez. El delantero uruguayo no se ha ejercitado con el resto de compañeros y por unas molestias en el gemelo y finalmente no ha entrado en la convocatoria oficial. Tampoco lo ha hecho Jasper Cillessen, tal y como estaba previsto.

El portero sufre una lesión muscular en la cara externa del gemelo derecho y está descartado desde el domingo. El holandés ni siquiera pudo someterse ayer a pruebas por la inflamación de la zona lesionada. Los médicos decidieron aplazar la resonancia a la espera de que la lesión se enfríe. Cristian Rivero no compitió con el Mestalla a petición de Albert Celades y viajará a Holanda como segundo portero. El tercero en la lista será el portero del filial Emilio Bernard siguiendo el protocolo de seguridad en los desplazamientos europeos.

Eliaquim Mangala se ha ejercitado con el grupo y volverá a la convocatoria para reforzar el banquillo teniendo en cuenta que Ezequiel Garay está sancionado. Las únicas dudas residen en Denis Cheryshev y Geoffrey Kondogbia. Ambos llegan justos, pero no están descartados. Al final del entrenamiento se tomará una decisión en función de sus sensaciones. En el caso del centroafricano es más difícil porque solo ha completado un entrenamiento entero desde su lesión y fue el de recuperación del domingo. Vicente Esquerdo sigue a las órdenes de Celades, no jugó con el Mestalla este fin de semana y tiene todas las papeletas para repetir en la lista. Gonçalo Guedes, Kang In Lee y Cristiano Piccini siguen en la enfermería.