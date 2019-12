[Rep] «El Ajax no debería subestimar al Valencia»

Hace un par de semanas Nicolaas Johannes Rep cumplió 68 años. Todavía máximo artillero de la Oranje en los Mundiales, Johnny es hoy miembro destacado en la colonia de turistas holandeses en La Carihuela, un idílico barrio de pescadores a orillas del Mediterráneo en Torremolinos. En la Costa del Sol el exfutbolista ha encontrado nuevamente el amor después de dos divorcios y una vida de frenesí dentro y fuera del terreno de juego. «Por la mañana me gusta ayudar a mi pareja con las compras –ella regenta un restaurante–. Cuando volvemos pelo los camarones. Luego me siento y converso con todos. Voy a la playa un rato o a la montaña con la bicicleta. Estoy acostumbrado al clima español porque, por supuesto, jugué en el Valencia CF», cuenta en 'De Telegraaf', diario en el que colabora como analista de fútbol.

En las vísperas de la 'final' del martes la prensa neerlandesa recurre al ex de Ajax y Valencia. El vínculo con su país y los ocho años que pasó en la entidad ajacied, donde entró a los 16, pesan más en el corazón de Johnny Rep. «Va a ser un partido peligroso de verdad. El Valencia ha mejorado mucho, juega bien y ya ganó en el estadio del Chelsea. El Ajax no debe infravalorarlo», dice en 'Ajax Showtime'. Rep contradice la opinión generalizada en el entorno del equipo holandés, que se ve claramente favorito, aunque sí cree que el factor campo puede resultar decisivo. «No, no creo que sea fácil. El Ajax tendrá el público a su favor, últimamente el campo ha sido una 'caldera'». No obstante, tanto el ex jugador como el resto de fans holandeses –sin nombrarlo, quizá, para no caer en la psicosis– son conscientes de como el Tottenham remontó en mayo un 2-0 en contra, apagando el fervor de 52.000 espectadores que en el minuto 96 se quedaron sin la final de la Champions.

Lo que sí evoca Rep es lo abultado del resultado con el que sus compatriotas ganaron en Mestalla en la segunda jornada del grupo. «Onana es un portero fantástico. En València estuvo sensacional, hizo una parada increíble. La he vuelto a ver estos días, sacó una pelota que iba pegada al poste». Jonnhy Rep vio ese día el partido en el estadio valencianista. «Estuve ahí, fue un gran partido, muy divertido. El 0-3 fue un poco exagerado», dice el de Zaandam, que también reconoce: «El Valencia es el único club donde puedo caminar tranquilo frente a los aficionados».



Desapercibido en València

Johnny Rep, cuya melena leonina el tiempo ha ido convirtiendo en cabello canoso, llegó al Valencia CF procedente del Ajax en el verano de 1975. El holandés, subcampeón del mundo en 1974 ante la Alemania de Beckenbauer, fue el fichaje de campanillas del presidente Ros Casares, desesperadamente ávido de dar la vuelta auna decadencia que se prolongaba demasiado. ¿Por qué cree que hoy no le reconocen en València? «Al principio de la primera temporada fue un desastre, ayudé un poco», sonríe. «En realidad no ganamos nada. Después de tres o cuatro partidos, esa temporada se fueron el presidente, el director técnico y el entrenador. Un desastre total. El segundo año tuvimos a Mario Kempes. Mario, Diarte y yo éramos los tres mosqueteros del Valencia, pero no ganamos nada. En Bastia y Saint-Étienne, por decirlo de algún modo, no puedo caminar por la calle», responde.

En el palmarés de Rep con el Ajax hay dos Copas de Europa, dos Supercopas del Viejo Continente, una Copa Intercontinental y dos ligas de Holanda. Con sólo 21 se erigió en el héroe de la Copa de Europa de 1973. A los pocos minutos de la final de Belgrado el delantero, que solía partir del extremo derecho, se elevó para cabecear a la red de la Juventus el gol de la victoria. Dos años más tarde, en cambio, en el Valencia no despertaría hasta diciembre. Entre otras razones, según él mismo confesó, por «una vida maravillosa». Curiosamente, en Mestalla se destapó con un doblete al Barça de Cruyff y Neeskens, amigos del Ajax y la selección. Rep siempre ha dicho que fue «profesional gracias a Cruyff». «Te exigía, te pedía más. No dejaba que te relajaras nunca».

Johnny terminó el curso 75/76 siendo el 'pichichi' del Valencia con 14 dianas. La segunda temporada el temible tridente con Kempes y Diarte dio medio centenar de goles, pero ningún éxito colectivo. Con cifras más discretas que el 'Matador' y el 'Lobo', el holandés emigró a Francia antes de volver a casa y vestir la camiseta de un enemigo íntimo ajacied, el Feyenoord. En 1978 Rep volvió a caer en la final del Mundial, esta vez ante la Argentina de Kempes. Unos años más tarde, en 1981, ganó la liga francesa al lado de Platini en el Saint-Étienne. Allí la afición recuerda a Johnny Rep con una canción que invoca a su melena rubia. Por donde pasó, el holandés errante fue un icono pop para todos, mujeres y hombres.



Problemas de equilibrio

El tulipán prevé para este martes «una noche caliente» en la que desea la victoria local. Incluso, bromea con ello: «Si el Valencia juega la Europa League estaría bien para ellos». «El Ajax está jugando muy bien, me divierte verlos. Disfruto con Ziyech y Promes, han formado una buena sociedad», dice. Para Rep, la baja de Promes sería «enorme» y alerta a los de Ámsterdam de su debilidad en defensa. «Tienen que tener cuidado, vimos como el Lille creó un par de buenas ocasiones. Atrás habrá que cerrar mejor los espacios, por eso es probable que juegue Edson Álvarez en el medio. Es agresivo», resalta, además de aconsejar a Ten Hag dejar a Huntelaar «como revulsivo», «adelantar a Van de Beek» y en bandas liberar a Ziyech, su preferido.