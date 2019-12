Tremendo parte médico de Marc Ferris

Todo el mundo en el Valencia CF cruzaba los dedos para que no se confirmaran los peores pronósticos, pero lamentablemente no ha sido así. El parte médico que hacía público el club no podía ser más cruel: "El jugador del VCF Mestalla, Marc Ferris, que se lesionó este domingo en el estadio Antonio Puchades en el partido ante el FC Barcelona B, sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según han confirmado las pruebas realizadas este lunes".

Un nuevo golpe durísimo para el joven capitán del filial valencianista, que afronta así la tercera grave lesión de rodilla en poco más de dos años. Un auténtico drama que se producía en una disputa de balón con el jugador del Barça B Hiroki Abe. Marc tenía la pierna izquierda apoyada en el césped, ahí se le quedó bloqueada y fue el giro de su rodilla el que le provocó la lesión. Sus gestos de dolor ya presagiaban lo peor. Marc fue atendido en el césped por el doctor Antonio Giner y abandonó el terreno de juego en el minuto 32 con ayuda de los médicos y lágrimas en los ojos. Ni siquiera podía andar, era ya plenamente consciente de la gravedad de la lesión.

El jugador, que aguantó en el banquillo hasta el descanso, recibió los ánimos del técnico Chema Sanz y de sus compañeros. La plantilla estaba en estado de shock y solo quedaba la esperanza de que las pruebas médicas descartasen esa grave lesión, una esperanza que se desvanecía poco mñas de 24 horas después.

Drama en Paterna con Marc Ferris

Marc se marchaba del terreno de juego escuchando los aplausos de la afición, de todos esos incondicionales del Mestalleta que conocen lo que el jugador de solo 22 años ha pasado en las últimas temporadas. Dos roturas de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. La primera de ellas en septiembre de 2017 frente al Ontinyent, en un partido en el que también se rompió de gravedad Javi Jiménez.

Regresó con la mala suerte de volver a romperse contra la UE Cornellà, la misma lesión en la misma rodilla. Pero el futbolista no se rindió y volvió a los terrenos de juego en el verano de 2019 después de casi un año sin jugar. El pasado 15 de noviembre el Valencia CF lo renovó por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2022. No ha parado de luchar contra las adversidades desde que ingresó en la escuela con once años. Con esta nueva lesión se perderá todo lo que resta de temporada.