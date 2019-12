Albert Celades y el equipo hacen una cena de familia y de Champions del Valencia CF

Sus ojos estaban llorosos de alegría y así, casi entre lágrimas, atendió a los medios de comunicación. Su cabeza rebobinó tres meses. Sus primeros pasos en el Valencia no fueron fáciles. «». Para los jugadores también fue muy difícil no ver a Celades como un extraño. Era inevitable pensar que llegaba un entrenador que estaba verde, que nada tenía que ver con su 'jefe' y que despertaba los. Aquel 11 de septiembre en pleno incendio Albert pisó por primera vez el vestuario pidiendo la ayuda de todos para salir adelante. Algunos lo entendieron como un síntoma de debilidad. El tiempo ha demostrado que no era así. Celades no entiende de egos ni de ostentación. Es todo lo contrario, El catalán ha conseguido llegar a los futbolistas más allá de lo futbolístico con palabras y sobre todo hechos. El primero fue dar espacio a los jugadores tras la traumática salida de Marcelino. La herida debía cicatrizar sola. Sabía que cualquier ingerencia podía jugar en su contra. Lo segundo fue ceder todo el protagonismo a los jugadores. Los elogios a la plantilla se han convertido en una tónica habitual en todas sus ruedas de prensa. El martes no fue una excepción. «, no me quito mérito, pero los jugadores son lo más importante». Los elogia en las victorias y los defiende en las derrotas. Como la del Betis . El equipo se siente protegido y respaldado por el técnico. Celades, por ejemplo, se puso al lado de sus jugadores para frenar el despido de un readaptador de confianza de la plantilla y apartar del primer equipo al nuevo responsable médico.. El respeto lo hizo mucho antes a nivel futbolístico a base de meritocracia y decisiones justas que engancharon a los 24 jugadores de la plantilla. Hasta Manu Vallejo Rubén Sobrino que eran los últimos de la fila con Marcelino se han sentido importantes.Celades desde muy pronto se quitó el sambenito de entrenador al servicio del dueñoAdemás, lejos de empecinarse en su 4-3-3, ha sido lo suficientemente flexible para aprovechar el legado de Marcelino y dar continuidad al clásico 4-4-2. El equipo dispone deLos resultados y los récords están ahí. El Valencia ha alcanzado a los octavos de la Champions siete años después, ganó el Derbi también siete temporadas después, ha sumado 12 de los últimos 15 puntos y se ha puesto a solo uno de la cuarta plaza. Todo gracias a un balance de. Es para celebrarlo.