Posibles rivales del Valencia CF en octavos de la Champions League

El Valencia CF logra siete años después la clasificación para los octavos de final de la Champions League tras una agónica victoria en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Un golazo de Rodrigo Moreno en los primeros 45 minutos convertía además al equipo en campeón de grupo y, por tanto, cabeza de serie. El Chelsea, empatado con los de Albert Celades a 11 puntos, accede a las eliminatorias como segundo del grupo H, siendo tercero con 10 puntos el Ajax de Amsterdam. Por tanto serán los holandeses, semifinalistas en la pasada edición de la Liga de Campeones, los que se quedan fuera y disputarán la Europa League.

FC Barcelona, Bayern de Múnich, Juventus, Manchester City, Liverpool, Leipzig y PSG ya tienen plaza en el sorteo como cabezas de serie junto al Valencia CF, que evitará así a un buen ramillete de favoritos en la eliminatoria de octavos. Pero el posible rival va tomando color a falta de la última jornada de la fase de grupos que se juega este miércoles.

También están matemáticamente clasificados Real Madrid y Chelsea, que no pueden enfrentarse al Valencia. El sorteo tiene dos condicionantes, el primero es que no podrán disputar la eliminatoria de octavos de final dos equipos que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos, y el segundo que no podrán enfrentarse dos equipos de un mismo país. Sí podrán hacerlo ya en los sucesivos sorteos a partir de cuartos de final.

Entre los posibles, por tanto, sí están Tottenham, Nápoles, Borussia Dortmund y Olympique de Lyon. Queda dilucidar el segundo clasificado del grupo D entre Atlético de Madrid y Leverkusen, así como el segundo del grupo C, que estará entre Shakhtar Donest, Dinamo de Zagreb y Atalanta.



La vuelta en Mestalla

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 19/20 se celebrará el lunes 16 de diciembre a las 12:00 en Nyon, sede de la UEFA en Suiza. Allí estarán los 16 mejores equipos de Europa, entre los que vuelve a estar por derecho y con todo merecimiento el Valencia CF. Son los primeros y segundos de los ocho grupos en esta primera fase de la competición, que quedarán emparejados en los ocho enfrentamientos para comenzar la lucha definitiva por estar en la gran final del próximo 30 de mayo en Estambul Son cabezas de serie los ocho campeones, que disputarán el partido de vuelta en casa.



Fechas de los octavos de final:



Partido de ida: 18/19/25 o 26 de febrero.

Partido de vuelta: 10/11/17 o 18 de marzo.