Un problema para Zidane en Mestalla

El Valencia afronta el partido ante el Real Madrid con sus jugadores de las bandas ofreciendo un buen rendimiento y podrían ser un puñal en los laterales madridistas, en un encuentro en el que Zidane deberá ajustar las posiciones en defensa debido a las bajas. Los problemas físicos de Marcelo -lesión en el sóleo- y la sanción a Ferland Mendy, que fue expulsado la anterior jornada, impedirán a los dos laterales izquierdos natos jugar esta jornada en Mestalla.

Esto provoca que salgan a la luz nombres como Nacho, Militao o Carvajal, que podría jugar a banda cambiada. El primero viene de recuperarse de una larga lesión y todo apuntaba a que fuera a tener minutos ante el Brujas, pero no llegó a disponer de minutos. Esto alimenta las dudas de que Zidane vaya a contar con él para el lateral izquierdo, pese a que una situación parecida ocurriera a principios de Octubre. Marcelo y Mendy estaban lesionados y en aquella ocasión Nacho disputó tres partidos consecutivos en el lateral izquierdo. Otra opción para los madridistas sería colocar a Éder Militao en esa posición, en la que un central derecho como el brasileño sufriría a la hora de contener la velocidad de jugadores en la banda derecha, como Ferran. El defensor no causaría el impacto en ataque al que en Madrid están acostumbrados por parte del lateral derecho, pero el ex jugador del Oporto ha jugado ocasionalmente como lateral en su antiguo equipo y no sorprendería que retomara esa posición este domingo.

Trasladar a Carvajal

La tercera opción para Zidane sería la de desplazar a Dani Carvajal a la banda izquierda y que Militao u Odriozola ocuparan el lateral derecho. De esta alternativa también podría sacar jugo el Valencia con Carlos Soler y Ferran Torres, ya que Carvajal tendría que acomodarse en una posición que no es natural para él y jugaría a pierna cambiada. En este caso también habría que tener en cuenta que Militao es realmente un central y no aporta lo que da un jugador que juegue en la banda normalmente. En el caso de que no jugara el brasileño, la capacidad ofensiva y la llegada que tiene en ataque Odriozola, puede ponerse en contraposición con las carencias defensivas que pueda tener para defender la banda de Soler. Lo que generara en ataque, el Real Madrid podría perderlo en defensa. Carvajal afirmó que a Zidane no le faltan opciones y que todavía no está claro qué decisión tomará el francés. «Contra el Granada jugué yo en la izquierda, Nacho ha jugado ahí y Militao lo puede hacer también. Veremos qué hace Zidane», dijo el jugador sobre su técnico, que ya se ha enfrentado a situaciones similares esta temporada, pero todo apunta a que tomara alternativas distintas