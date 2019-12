"Ganar al Madrid es un reto motivante"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha comparecido ante los medios de comunicación antes del duelo contra el Real Madrid con confianza en las posibilidades de su equipo.

¿Sería el mejor colofón a la semana?

"Estaría muy bien, venimos de una buena dinámica, es cierto que el Real Madrid está jugando muy bien, que atraviesa por su mejor momento de la temporada, será muy difícil pero confiamos en nuestra capacidad.

¿Qué relación tienes con Zidane?

"Compartimos bastante tiempo juntos en el mismo vestuario, compartimos el día a día, no tengo relación a diario pero sí una buena relación, es una persona que fue un grande como jugador, fue de los mejores de la historia y como entrenador también, lo respeto, lo admiro y me cae muy bien, por su comportamiento ejemplar y su forma de ser. Solo tengo palabras buena para él"

¿Ha sido más bueno como jugador o como persona?

"En los dos ámbitos es muy bueno, ha sido uno de los mejores de la historia, era un placer compartir el día a día y ver la manera en la que hacía las cosas. Tiene una carrera corta en lo profesional, pero lleva de éxitos, tiene mucho méritos porque eso solo está al alcance de los elegidos. Es digno de admirar"

¿Puede afectar el clásico del miércoles al Madrid?

"No, creo que no, es un club en el que siempre la exigencia es máxima, vienen a jugar contra un buen equipo como el Valencia y están acostumbrados a este tipo de exigencia jugando cada tres días. No creo que les afecte el clásico a los tres días"

¿Es favorito el Madrid o no tanto?

"No lo sé, de nada sirven los favoritismos, antes de empezar no vale de nada"

¿Cómo se afronta el partido después de la final de Ámsterdam?

"Bien, se afronta con mucha ilusión, es un reto motivante, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, sabemos de las dificultades que conlleva pero tenemos mucha ilusión y motivación. Venimos de ganar en la Champions y llevarnos una alegría muy grande y tenemos que saber canalizar ese entusiasmo y confianza para ofrecer el mejor rendimiento posible, si no es muy difícil"

Se ha quedado Rodrigo solo en la delantera, ¿qué opciones baraja?

"Sí, también tenemos a Manu Vallejo en la convocatoria y a Sobrino que está bien, las diferentes opciones que tenemos las manejaremos de la mejor manera posible, pero sí, tenemos algunas opciones"

Después de una semana de tanto optimismo, ¿viene mejor jugar contra el Madrid?

"Jugar contra un equipo como este, en contextos tan motivantes es mucho más sencilla esa preparación, pero esto no para ni para bien ni para mal, hay que gestionar todo de la mejor manera, ellos van arriba de la clasificación, llegan en el mejor momento de la temporada, después de las dudas iniciales, pero tienen a algunos de los mejores jugadores del mundo y para ganar habrá que hacer un grandísimo partido"

¿Qué hay que hacer para ganar al Madrid? ¿El espejo es el partido del Ajax?

"Hay que hacer mucho, tenemos que mantener la concentración los noventa minutos porque cualquier despiste te castiga, sabemos de la dificultad que conlleva y lo afrontamos con la máxima mentalidad, intentando sacar nuestra fortaleza"