"Estamos abiertos a mejorar la plantilla si hay una buena opción"

Albert Celades ha hablado en sala de prensa del empate del Valencia CF frente al Real Madrid, destacando de nuevo el sacrificio y el trabajo de su equipo. Asimismo también aseguró que no ha visto todavía a Peter Lim y que se rastreará el mercado en busca de mejorar la plantilla.

El equipo se ha vuelto a vaciar, pero se le escapa al final. ¿Qué se ha dicho en el vestuario?

Ha sido una pena irnos con este resultado cuando lo hemos tenido tan cerca. Estamos muy orgullosos del trabajo de los jugadores en la primera parte nos ha costado, nos han metido muy cerca de nuestra área, pero hemos hecho una gran segunda parte, pero esa última jugada ha dejado el resultado así.

¿Es una buena noticia tener una semana sin fútbol?

Tenemos una semana para descansar y acabar el año de la mejor forma. Ojalá podamos recuperar algún jugador, pero lo que están disponibles están haciendo un esfuerzo muy grande, se han vaciado, han hecho un gran partido y la sensación es que no estamos contentos porque lo hemos tenido muy cerca, con el paso de los días haremos un balance más positivo. La forma de jugar la segunda parte ha sido muy buena, pero al final lo que importa es el resultado.

¿El empate es justo?

Hemos hecho méritos para ganar, en la primera parte nos han puesto en dificultades, pero luego hemos jugado bien, hemos creado ocasiones spara cerrar el partido, al final el Madrid tiene mucho potencial, nos ha hecho ese gol, pero mi visión es que hemos hecho un gran partido y nos vamos satisfechos del esfuerzo y de lo que ha mostrado el equipo.

¿Da rabia ver cómo empata el Madrid?

No me voy satisfecho porque quiero ganar siempre, luego los partidos van como van, pero nos hemos dejado dos puntos porque hemos hecho muchas cosas bien, hemo estado cerca de ganar el partido, pero al final se queda ese empate.

¿Por qué ha elegido a Ferran para la delantera? ¿Es su cuarto delantero?

No es cuestión de que sea el cuarto delantero, Sobrino no estaba para jugar de inicio y Manu cuando sale del banquillo sale bien, queríamos aprovechar la velocidad de Ferran... hemos entendido que era la mejor manera y así lo hemos decidido.

¿Ha visto a Peter Lim?

No lo he visto, si ha bajado no lo he visto.

¿Le gustaría reforzar el equipo?

Estoy muy contento con la plantila que tenemos.

El equipo acaba invicto en casa en La Liga. ¿Qué hay que mejorar ?

En Liga no hemos perdido ningún partido, es un buen dato, es muy importante ambientes como el de hoy para que eso suceda, la afición se ha volcado y es muy importante ir de la mano con la afición. Sentimos ese empuje y ese aliento en casa y no es fácil que el rival gane. Nos ha dado esa pizca de fuerza para seguir compitiendo, ojalá sigamos invictos en casa.

Valoración de estos tres meses.

Hay que poner en valor lo que estos jugadores han conseguido, quedar primero en un grupo de Champions es muy difícil y es digno de elogiar. En la Liga estamos a tiro de todo y las sensaciones cada vez son mejores y así es más fácil tener resultados. Estamos consiguiendo ser más regulares, defendiendo mejor, concediendo menos, el equipo cada vez se encuentra más cómodo y es el camino, hay que seguir mejorando porque tenemos un buen margen de mejora. Está bien lo que hemos hecho, pero hay que tener ambición y prepararnos para cada partido y salir a ganar.

También es digno de elogio lo que has hecho tú.

Yo he intentado trabajar e intentar a mi manera hacer lo que creía conveniente, pero tengo claro que los verdaderos protagonistas son ellos y si las cosas funcionan es por ellos.

Estoy aquí para ayudar al club a lo que haga falta, soy un empleado y si me piden mi opinión la daré y si creo que hay algo que se puede mejora por supuesto que sí. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos y estoy para ayudar el lo que el club necesite.

¿Qué le diría a Lim si le preguntara por reforzarse en el mercado de invierno?

Estamos muy contentos con la plantilla, pero estamos abiertos a mejorar las cosas. Hay gente del club que sigue a los jugadores y cuando creamos que hay una buena opción tenemos que estar abiertos.

¿Tiene cita con Lim?

Pues de momento no lo he visto y no hay ninguna novedad.