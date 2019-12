El Levante UD se lleva el Derbi femenino ante el Valencia CF

El Levante se lleva el derbi por la mínima en un partido en el que enfrentaron dos estilos de juego en el campo. El inicio del choque reafirmó lo que se esperaba en esta jornada de los dos equipos, que jugaron de tú a tú.

Un Valencia mermado por las lesiones y por consecuencia, con nuevos cambios en el posicionamiento de las jugadoras iba encontrándose cada vez más cómodo en el terreno de juego a medida que pasaban los minutos, mientras que las granotas comenzaban desde el primer momento muy metidas. Así lo demostraba la gran ocasión de Alba Redondo a los dos minutos del pitido inicial, que conseguía meter un pase entre líneas para Jucinara tuviera un mano a mano con María Pi. La guardameta valencianista debutó esta temporada en la Primera Iberdrola sustituyendo a Vreugdenhil, sentada en el banquillo por decisión técnica.

Los arrebatos iniciales del Levante en los primeros compases le dieron trabajo a Pi, que hasta el minuto 28 consiguió asegurar la portería local. El único tanto del partido llegó en ese momento, de la mano de Eva Navarro, que recibía una asistencia de Banini, que fue un peligro para el Valencia CF en todo momento. La evolución a mejor que estaban mostrando las de Irene Ferreras se vio trastocada por el gol de las visitantes, que desde ese instante quisieron bajarle las pulsaciones al encuentro, pero sin renunciar a seguir generando en ataque. Los dos equipos se encontraron disputando el balón en las inmediaciones de la medular hasta el descanso. Antes de irse a los vestuarios, Berta Pujadas se vio obligada a retirarse del campo por molestias en la rodilla derecha. Parece que las lesiones de las valencianistas no cesan, pero tras ser atendida por los sanitarios, la defensa se quedó en el Puchades, por lo que puede que la las molestias no conlleven una grave lesión. Mónica Flores entró en el terreno de juego y Cubedo ocupó la posición de Berta para reestructurar la zaga defensiva.

El Valencia afrontaba un partido con la solvencia suficiente para haber empatado, con ocasiones y acercamientos al área de las de Pry, pero no se materializaron en buenos disparos. Carol tuvo un par de acciones peligrosas a la espalda de Ona Batllé, pero no logró traducirla en goles. La centrocampista, junto a Goeieman con su verticalidad, fueron de lo las más destacadas del ataque local, mientras que las asociaciones y juego colectivo tomaban protagonismo por parte del Levante. Durante la segunda parte la técnico levantinista parecía querer ampliar la ventaja de su equipo, realizando cambios en las posiciones ofensivas en las que la gasolina se estaba agotando. Ante esto, las valencianistas optaron por rebajar esa presión inicial en la salida de balón del Levante y buscaron sus acercamientos a la portería rival a través de balones largos a la espalda de la defensa. Con este tipo de juego, Asun se incorporó al once para revitalizar el ataque en los últimos minutos, pero la portería granota se quedó en blanco.

El derbi acaba por darle continuidad a las dinámicas que arrastraban los dos equipos. El Levante se lleva una victoria para afianzarse en la tercera posición de la clasificación, dejando a dos puntos al Deportivo. Por su parte, el Valencia no consigue levantar cabeza y se establece en una posición cada vez más comprometida.



Ficha técnica:

Valencia CF: María Pi; Viola Calligaris, Berta Pujadas (Flores, m.44), Cubedo, Naiara Beristain; Gio Carreras (Paula Guerrero, m.73), Sandra Hernández; Alejandra (Flor Bonsegundo, m.66), Carol Férez, Coleman; y Cara Curtin (Asun, m.89).

Levante UD: Paraluta; Ona Batllé, Rocío, Ivana, Jucinara; Maitane, Gemma Gili; Eva Navarro (Alharilla, m.70), Zornoza (Soni, m.64), Banini; y Alba Redondo (Esther González, m.7 5).

Goles: 0-1, min.28: Eva Navarro.

Árbitro: Marta Frías Acedo (Comité aragonés).

Incidencias: Estadio Antonio Puchades (Ciudad Deportiva Paterna). Jornada 13 de la Primera Iberdrola RFEF de fútbol.