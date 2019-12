La partida táctica del duelo Valencia CF-Real Madrid

Las bajas condicionan el once de Celades.

La plaga de lesiones del Valencia CF y el Real Madrid condicionará el partido y obligará a Albert Celades y a Zidane a buscar soluciones de emergencia. Si el ataque blanquinegro ha perdido la figura de un '9' puro, sin Maxi Gómez y Gameiro, el principal problema del técnico blanco reside en el lateral izquierdo. El carril del '3' se ha quedado huérfano sin sus dos dueños durante esta temporada. Marcelo es baja por culpa de una lesión muscular en el sóleo. La cuarta en lo que va de temporada. Tampoco estará Ferland Mendy. El francés fue expulsado la semana pasada contra el Espanyol por una dura entrada sobre Víctor Gómez y también es baja por sanción.

Frente a este complicado panorama y sin probaturas en la victoria de Champions en Bélgica sobre e Brujas (1-3), el central Éder Militão se perfila como la solución por velocidad y experiencia en la demarcación de lateral. Nacho Fernández es otra alternativa, pero no compite desde que cayó lesionado el 1 de octubre y sus posibilidades parecen remotas. La última opción pasaría por jugar con Dani Carvajal o Álvaro Odriozola a pie cambiado como ha hecho recientemente Celades con Jaume Costa. El Madrid cojeará en la izquierda juegue quien juegue y el Valencia está obligado a hacer daño con Ferran Torres. Por ahí se puede romper el partido.



Zidane y la carta de Casemiro

La otra gran incógnita del Madrid pasa por el centro del campo. La presencia de Casemiro está en el aire. El mediocentro brasileño está apercibido de sanción con amenaza de perderse el Clásico del miércoles contra el Barcelona si es amonestado. ¿Correrá el riesgo Zidane? El técnico asegura que no piensa más allá de Mestalla. «La última palabra es siempre del entrenador. Lo de Casemiro, sabemos de la importancia de todos los jugadores y yo tengo que hacer una alineación en cada partido. Hay que pensar únicamente en este encuentro porque si pienso en el partido del miércoles me equivoco. Siempre el partido que toca es el más importante». Lo que parece claro es que no habrá rotaciones más allá de una o dos. Menos si cabe, ante la posibilidad de los blancos de alcanzar el liderato de la Liga una vez que el Barcelona empató ayer en San Sebastián. Los de Valverde, de hecho, también salieron con todo frente a la Real Sociedad. El Valencia espera la mejor versión de un Madrid que ha ganado cuatro partidos consecutivos en LaLiga por primera vez desde la vuelta del francés al banquillo y es la segunda defensa menos goleada (11) del campeonato por detrás del Atlético de Madrid (10). Solo recibió dos tantos en los últimos siete partidos de Liga.



Acierto goleador a prueba

El Valencia tendrá que hilar muy fino en ataque para superar a la defensa del Madrid. Un dato juega a su favor. Solo el Barcelona, con un 21.4 %, tiene un porcentaje de acierto goleador más alto que el Valencia (16 %) en esta Liga. El problema es que Celades se ha quedado sin un '9' puro en la delantera. Maxi Gómez y Kevin Gameiro están lesionados con sendas microrroturas en sus gemelos. Rodrigo se ha quedado solo a falta de un acompañante. La opción que supondría trastocar menos tácticamente el equipo es Manu Vallejo. El gaditano espera jugar su primer gran partido como titular en , aunque no es la única opción que contempla Celades. «Tenemos a Manu Vallejo en la convocatoria y a Sobrino que está bien, las diferentes opciones que tenemos las manejaremos de la mejor manera posible, pero sí, tenemos algunas opciones». Si Celades no apuesta por ninguno de los dos delanteros que tiene en la lista, la solución pasa por doblar el lateral izquierdo con la presencia de Jaume Costa y José Luis Gayà.