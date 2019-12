"Se nos ha quedado un sabor agridulce, lo teníamos en la mano"

Carlos Soler ha comparecido ante los micrófonos de Movistar LaLiga a la finalización del empate entre el Valencia CF y el Real Madrid. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cómo se queda el cuerpo después del empate?

"Se nos ha quedado un sabor agridulce porque lo teníamos en la mano, hemos hecho un trabajo increíble después de tres victorias consecutivas con un desgaste brutal, con muchas bajas... lo hemos tenido ahí, pero al final un remate no sé cómo, nos han empatado y se nos queda un sabor de boca raro"

¿Os han temblado las piernas al final?

"Yo creo que lo hemos gestionado bien, pero ha sido un córner, el portero del Madrid no tenía marca, ha rematado él, lo hemos gestionado bien... pero el gol ha sido un rebote, ellos han tenido ocasiones, pero también nosotros, al final es el Madrid y te puede marcar en cualquier momento"

Has marcado el gol con el tobillo tocado...

"Este año me lesioné el tobillo dos meses, me dolía, el árbitro me ha preguntado si estaba bien, le he dicho que sí, si me llega a decir que no no hubiera sido gol, al final me quedo un poco triste porque lo hemos hecho muy bien, lo teníamos ahí, pero no ha podido ser"

Pudo ser la guinda a una semana perfecta.

"Veníamos de ser primeros en la Champions que es algo que hacía tiempo que no pasaba, estamos contentos por el partido, pero un poco tristes por el resultado, no nos vamos del todo contentos"

Apareció Parejo y volvió el mejor Valencia.

"Es capitán, es jugador top, de los mejores mediocenteros de LaLiga y partido a partido lo demuestra"