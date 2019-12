Tottenham y Dortmund, el peligro para el Valencia en Champions League

Este mediodía el valencianismo revivirá la placentera sensación de verse entre los 16 mejores de Europa en el sorteo de los octavos de la Liga de Campeones. Una circunstancia que no sucedía desde el 20 de diciembre de 2012, día en que al Valencia CF le tocó en suerte el Paris SG. Entonces, Ernesto Valverde había cogido el mando de un equipo al que Pellegrino y Voro, en la última jornada, clasificaron segundo de grupo, empatado con el Bayern y por delante de BATE Borisov y Lille. Hoy los blanquinegros han dado un paso más al encabezar el grupo H por encima del Chelsea y mandando a casa al Ajax. Este factor permitirá a los de Mestalla jugar la vuelta en casa y, sobre todo, quitarse del medio en la primera ronda del KO a los otros primeros: El PSG, Bayern de Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool y Leipzig.

A las 12:00 horas en Nyon empieza el sorteo que ofreceremos en directo en SUPER. Las bolas sólo pueden deparar al Valencia como rival uno de los siguientes cinco: Tottenham, Dortmund, Atalanta, Nápoles y Olympique de Lyon. El sorteo estará marcado por tres condicionantes. Deben emparejarse primeros contra segundos de grupo, sin que con ello puedan cruzarse conjuntos del mismo país o grupo.

Entre los 16 clasificados se hallan los cuatro clubes españoles. Como el Valencia, el Barcelona pasó como líder y evitará también a los 'cocos' del torneo como son Liverpool, Juventus, Paris SG o City. Real Madrid y Atlético, por su parte, cruzan los dedos con un panorama mucho más complicado este mediodía. Eso sí, los blancos esquivarán al PSG y el Atlético a la Juve por haber compartido espacio en la fase de grupos. Además de los cuatro españoles, los ingleses también serán cuatro, tres alemanes, tres italianos y dos galos.



Condicionantes

Conforme a los condicionantes en el sorteo –Chelsea, Atlético, Barça y Madrid no pueden tocar en suerte en octavos–, el rival más probable para el Valencia, en función de un cálculo matemático, es el Tottenham. Y a continuación, el Borussia Dortmund. Los menos probables serían Nápoles, Atalanta y en último lugar los galos del Olympique de Lyon.

No obstante, pese a que se prevé al menos un cruce entre españoles e ingleses, las diferencias en cuanto a probabilidad son mínimas. Lo que sí es cierto que las preferencias valencianistas en el sorteo caminan a la inversa, el objetivo sería escapar de un Tottenham, finalista de la última edición, al que Mourinho le está dotando de mayor solidez defensiva, o del imprevisible Dortmund. Aún así, las cábalas en estos momentos no son precisas, pues la eliminatoria no se disputará hasta dentro de dos meses y las circunstancias de los equipos pueden variar. La ida se jugará los días 18-19 o 25-26 de febrero y la vuelta los días 10-11 o 17-18 de marzo.

El exjugador turco Hamit Altintop, entre otros del Madrid, hará las veces de mano inocente en el sorteo, ya que la final se disputará el 30 de mayo en el Atatürk de Estambul. A las 13:00 horas llegará la hora del sorteo de los 1/16 de final de la Liga Europa con tres equipos de la liga española: Espanyol, Sevilla y Getafe.