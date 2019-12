Así es el Atalanta, rival en octavos de Champions

El Valencia CF ya conoce, desde las 12:16 horas de este lunes, a su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atalanta de Bérgamo. Los blanquinegros esquivan a los temibles Tottenham y Borussia Dortmund, si bien el deseado Olympique de Lyon ha ido a parar a manos de la Juve. El del Valencia ha sido el tercer emparejamiento en esclarecerse en el sorteo que se ha celebrado en la localidad suiza de Nyon. No existen precedentes oficiales entre ambos clubes y el único partido contra los italianos es la disputa del trofeo Taronja de hace dos temporadas.

El 11 de agosto de 2017 el Valencia CF perdió por dos goles a uno en Mestalla ante el Atalanta. El gol valencianista fue obra de Rúben Vezo y para los de Bérgamo anotaron Tóloi y Papu Gómez. Este escurridizo argentino de 31 y apenas un 1,64 es la principal estrella en un equipo modesto que lleva año y medio plantando cara a los grandes de Italia conducido un entrenador valiente, Gian Piero Gasperini.

Cabe destacar que el 19 de febrero el Valencia jugará a domicilio el primer encuentro de la eliminatoria por su condición de líder en la fase de grupos. No lo hará en Bérgamo, sino en el estadio de San Siro, ya que el propio Atalanta solicitó a la UEFA no jugar en su feudo, en obras, al verse limitada su capacidad a sólo 16.000 espectadores. La distancia entre Milán y Bérgamo es de 60 kilómetros. En el Giuseppe Meazza de Milán el número se dispara hasta los 80.000. Una cifra, no obstante, imposible de abarcar por un club de la dimensión del Atalanta. En la quinta jornada el equipo de Gasperini ganó su primer partido en el grupo C, lo hizo frente al Dinamo de Zagreb (2-0). Ese 26 de noviembre reunió en la grada del estadio milanés a cerca de 29.000 seguidores. La presencia de aficionados ante el Valencia aumentará y la prueba fue el enfrentamiento con el City de Guardiola.

El Atalanta es el milagro de la pasada edición de la Serie A. Los 'nerazzurri', visten con una primera equipación similar a la del Inter, terminaron terceros por delante de rivales como Inter, Milan o los clubes de la capital de Italia, Roma y Lazio. Esta temporada, pese a la exigencia de la Champions, los de Bérgamo continúan siendo un equipo pujante en la zona alta del Calcio. Son sextos, a cuatro puntos de la Roma, cuarto marcando la zona de Champions League.

En la Champions, por su parte, los de Gasperini se impusieron en la pelea por el segundo lugar en un grupo dominado con tiranía por el Manchester City. El Atalanta ha sido mejor -con siete puntos gracias a dos victorias y un empate- que el siempre complicado Shakhtar y el Dinamo de Zagreb de Dani Olmo. Los italianos no consiguieron ni un sólo punto en los tres primeros partidos, incluso, cayeron goleados en Manchester (5-1). Sin embargo, el corazón de este equipo, una de sus principales virtudes, le mantuvo en la lucha. La remontada comenzó con un empate en San Siro con el City (1-1) ante 34.000 espectadores, para proseguir con la victoria sobre el Dinamo y terminar con un contundente 0-3 en Donestsk la semana pasada con los tantos de Timothy Castagne, un valioso lateral capaz de jugar en los dos perfiles del campo, el enganche croata Pasalic y el carrilero zurdo Gosens.

Enfrente del Valencia habrá un 'novato' de la Champions. Aún así, el Atalanta es un rival al que se debe respetar al máximo, su condición de cenicienta lo libera de presión y lo hace todavía más peligroso. La temporada anterior el revolucionario cuadro de Gasperini acabó la Serie A como el conjunto más goleador de Italia. Los de Bérgamo acumularon 77 dianas, tres más que el Napoli y siete más que la Juventus, los dos primeros de la tabla.

Eso sí, por estilo el Atalanta encaja entre las preferencias del Valencia. Los italianos son pura innovación entre el clásico fútbol italiano. El Atalanta es atrevido, presiona arriba y su principal virtud está en sus futbolistas de ataque. Entre ellos, un ofensivo lateral derecho que ha estado en la agenda valencianista, el holandés Hans Hateboer. Los principales culpables del caudal goleador de este equipo, que sigue siendo el más goleador de Italia -38 dianas en 16 jornadas de liga-, se encuentran en el tridente de su delantera. El ex sevillista Luis Muriel lleva nueve tantos; otro colombiano, Duvan Zapata, lesionado hasta finales de enero, seis. El esloveno Ilicic, cinco. El Papu, cuatro. Y Pasalic, tres. En defensa sufren, dejan más espacios de lo normal en Italia, pero está claro que a este Atalanta no le falta gol.