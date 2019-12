El día que Hiddink quitó una pancarta nazi en Mestalla

En 1992, el holandés Guus Hiddink, por entonces entrenador del Valencia, logró en los intantes previos a un Valencia-Albacete, la retirada de una pancarta con simbología nazi. Por aquel entonces y casi hace tres décadas, la lógica dio la razón al entrenador del conjunto de Mestalla. Y es que mientras los jugadores de ambos equipos realizaban calentamientos sobre la hierba, el técnico, visiblemente irritado, solicitó a un empleado del club la retirada de una bandera nazi colgada de la valla protectora en una zona ocupada por una peña albaceteña.

Esa pancarta ya no llegó al inicio de partido y es que en el arranque del mismo, la misma ya no estaba. El entrenador, con mucha conciencia social y política, dejó claro que no iba a consentir situaciones de ese tipo y no fue la única. Transcurridas un par de jornadas de esa temproada, Hiddink consiguió suspender la emisión de unos vídeos de entrenamiento previos a los encuentros en los que aparecían imágenes de Ramos y de la guerra de Vietnam.

La explicación era muy simple y es que el técnico holandés quedó marcado por la Segunda Guerra Mundial y es que aunque él ni tan siquiera había crecido en su familia sufrieron de cerca el horror. En Arnhem, su ciudad natal, en septiembre de 1944, los alemanes tenían el poder y las fuerzas aliadas libraron duros combates en sus cercanías, algo que marcó a Hiddink, quien reconoció que «los chicos no saben lo que significa ver un banderín con estos símbolos».